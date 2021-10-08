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熟女「卡卡」難梳頭、扣內衣？就醫讓肩膀「解凍了」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供
醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供

五十肩並非只好發於50歲以上的民眾，台中市一名40多歲婦女前陣子因右肩疼痛、「卡卡」的，連梳頭髮、扣內衣等動作難以順利完成，甚至睡覺壓到右肩而痛醒，經向衛福部台中醫院復健醫師李麟求診，確診為冰凍肩，即俗稱的「五十肩」，在接受一系列的復健療程後，肩膀終於「解凍」，重拾昔日的生活品質與歡樂。

醫師李麟說，五十肩並非只好發於50歲以上的民眾，臨床上40歲左右女性並不少見，醫學上稱為沾黏性關節囊炎，即肩部關節囊慢性發炎，產生囊壁的增厚沾黏，導致肩關節活動受限，伴隨程度不一的疼痛，舉凡手高舉拿物品、梳頭、扣內衣、洗澡等變得困難重重。

李麟指出，五十肩的發生原因可以分為兩大類，第一類原發性五十肩，發生原因不明，第二類次發性五十肩，通常是因為旋轉肌腱撕裂、肩部外傷等原因所間接導致。治療主要是以止痛消炎，通常以口服藥物搭配物理復健治療，如電療、熱療、低能量雷射光療等，促進局部循環並增強組織的修復來達到症狀緩解。

此外，物理治療中的徒手治療也可以藉由專業的物理治療師協助將患側肩部關節囊的沾黏以活動拉開，讓筋膜能夠放鬆而產生更好的治療效果。如果症狀沒有明顯改善，可以接受肩關節內注射治療，或是到骨科接受關節鏡的手術治療。

李麟呼籲，若有肩膀活動受限，甚至疼痛的民眾，建議要及早就醫評估。另外，五十肩的患者也要注意日常生活的保養並維持適當的運動習慣，才能避免惡化及復發。

物理治療師協助患者以活動拉開患側肩部關節囊的沾黏。圖／衛福部台中醫院提供
物理治療師協助患者以活動拉開患側肩部關節囊的沾黏。圖／衛福部台中醫院提供
醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供
醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供

復健 醫師

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