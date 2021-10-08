自由座不給站高鐵認難實施 擬等疫情更好再全面開放

想坐自由座要再等等了。隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心同意鬆綁高鐵自由座，但不能賣站票，消息一出，民眾質疑「很瞎」，第一線恐怕也難執行。交通部昨拋出待疫情後，再一次全面開放。據悉，高鐵也認為難以執行，恐怕要延後實施。

對於高鐵自由座開放爭議，交通部長王國材昨天說，初步兩方向討論，一是原則禁止站位，但有例外處理；第二個方向是等疫情轉好後全面開放（指自由座和站票）。他強調，若高鐵公司沒有把握處理例外情形，則等疫情更穩定，再全面開放。

據悉，昨天傍晚行政院有召集相關單位討論，會中高鐵代表提及執行上存在困難，一群人擠在月台等候反而增加群聚風險，所謂「例外」認定上也有疑慮，傾向先緩緩。

對此，交通部今天說，昨天並非正式會議，只是了解一下目前高鐵營運還有防疫作為，會中高鐵確實有說明相關處理上的座法或是想法，但還沒有確切做法，仍請高鐵研議中。

對此，台灣高鐵公司並無回應。