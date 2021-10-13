選擇窗簾Hunter Douglas多一份心關注居家幼兒安全

兒童居家安全是近年來備受重視的議題。 圖／Hunter Douglas提供

清早的陽光透過百葉窗，溫柔的映照著寶貝熟睡的臉龐，這是許多父母心目中的最美好的一刻。但是你知道嗎?家中的窗簾可能隱藏危機，一不小心就會釀成意外悲劇。

不起眼卻最暴力！窗簾，可以更安全

小孩除了睡覺時，其他時間都在探索世界，只要觸手可及的，對他們來說都是新奇的玩具。2018年美國兒科醫學期刊（Pediatrics）所發表的研究報告中顯示，家裡的百葉窗及窗簾是家中嬰幼兒意外受傷的主因之一。在過去25年來，美國共有1萬7千多名6歲以下孩童，因為窗簾意外事故被送往急診，其中有271位嬰幼兒因窗簾拉繩纏繞頸部窒息而造成無法挽回的遺憾。

在大人看不見的時候，無拉繩的窗簾才能真正保障孩童的居家安全。 圖／Hunter Douglas提供

有8成5孩童意外發生在看似最安全的家裡

儘管台灣政府近年來不斷宣導國人提高對孩童居家安全的重視，呼籲家長別讓孩子離開視線，以避免憾事發生。然而，許多家長仍輕忽了家裡的危險因子，或是把孩子交由長輩照顧，年邁長輩只是打個盹，沒有看緊孩子，意外便不期而至。根據長庚醫院兒少保護中心統計，6歲以下幼兒到院不明原因死亡案例中，有8成5發生意外的地點竟然是看似最安全的家裡，兒科醫師更將「玩窗簾被拉繩勒住」列為家長常見十大照顧疏忽。

只要觸手可及的，對孩童來說都是新奇的玩具。 圖／Hunter Douglas提供

防止居家意外的第一守則，就是不可以讓孩童「獨處」。許多民眾不清楚：即使大人和孩子都在家裡，媽媽在廚房煮飯，獨放幼童一個人在客廳玩，也算是「讓孩子獨處」。嬰幼兒對每樣東西都充滿好奇，活動力強又沒有警覺心，意外發生往往只在一瞬間，拉繩纏繞的事故更是安靜、迅速又容易致命。倘若大人不能無時無刻都盯著孩子，就要盡力排除家中潛藏的危機，不要存有僥倖心理。

無拉繩窗簾是一勞永逸的安全選擇

為了保障兒童居家安全，美國立法強制規範，全美實體店面零售商於2019年禁售拉繩窗簾，只能銷售「無拉繩」窗簾，兒童房與睡眠區更強制使用無繩產品，徹底根絕窗簾拉繩對兒童安全的威脅。

美國立法強制規範實體店家只能銷售「無拉繩」窗簾，徹底防範意外事故。 圖／Hunter Douglas提供

百年歷史Hunter Douglas首創蜂巢結構「風琴簾」

無拉繩，更安心；高品質「風琴簾」，令人耳目一新！早在1985年，因應第二次能源危機，亨特•道格拉斯（Hunter Douglas）便劃時代設計出前所未見的蜂巢結構「風琴簾」，以調節室內溫度，降低能源依賴，是首創蜂巢簾的業界鼻祖，並於2014年榮獲美國WCMA所頒發的「最佳風琴簾」獎。30多年來風琴簾材質更精益求精，具有抑菌菌、抗UV、節能效率精確恆定等特色，無繩設計保障幼兒安全，「可上可下」的手推式操控系統更滿足家庭對光控和隱私的要求，集節能、美觀、安全於一身。

窗簾繩固定扣，堅守幼兒安全防線

若家裡或學校暫時無法全面更換無繩窗簾，也可於牆面安裝 「窗簾繩幼兒安全固定扣」，將窗簾拉繩固定於壁面，維持窗簾正常的操作功能，但孩童無法隨意拉取，達到環境安全的效果。

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