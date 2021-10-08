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「焦點新銳」謝文明全系列 台中國際動畫影展搶先特映
國內規模最大的動畫影展「台中國際動畫影展」於今天（10月8日）隆重登場，本屆「焦點新銳」影人謝文明出席記者會與映後座談暢談創作過程，更獨家搶先釋出與楊凡導演合作的動畫長片《繼園臺七號》電影精華片段，以及早期未公開作品《理髮師的秘密》與《新房客》。同時預告即將在10月10日「動畫鬼才相談所」分享預計年底前完成的《螳螂》的製作過程。
謝文明導演以台味驚悚剖析赤裸人性，闖盪國際動畫影壇屢屢獲獎。以《夜車》連獲動畫四大影展之「薩格勒布動畫影展短片類首獎」及「加拿大渥太華國際動畫影展觀眾票選獎」，更取得角逐2022年奧斯卡最佳動畫短片的資格。影展期間，謝文明將出席10月10日下午1點舉辦的「動畫鬼才相談所」，與另一位動畫大師舒帕特爾（Ishu Patel）暢談創作經歷，講座免費參加，額滿為止。
此外，「焦點新銳：謝文明的異色世界」獨家精選謝文明全系列作品，將於10月11日中午12點30分播映，導演將蒞臨現場與觀眾互動。
「台中國際動畫影展」期間所有活動皆採高規格的防疫措施，讓每一位參加的民眾都能安心。更多影展精彩片單及周邊活動詳情，請至台中國際動畫影展官網twtiaf.com與facebook粉絲頁（facebook.com/tiaf.taichung）查詢。
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