長照路上相互支持 我的移工家人線上展15日截止
台北市勞動力重建運用處主辦「我的移工家人」線上展覽結合講座與工作坊活動，展期將於10月15日結束，請民眾把握機會，深入了解長照路上所需的資源與觀念。
主辦單位表示，展覽透過「未來的家人」、「相遇的現場」及「他方的時光」三大展區，帶領民眾認識移工的文化與生活，包含長照路上公私部門的資源與支援，同時結合國人創作發表的詩詞散文創作合輯「他方的獨處練習」，更真切感受與移工相遇下的生活與心境。
系列活動舉辦至今，透過講師與民眾的熱情參與，產生許多精彩的火花。知名作家張曼娟老師以生活經驗出發，分享與移工家人的相知相惜，提供一個充滿溫暖的長照深夜學堂。
另外，夢想城鄉營造協會用獨有的「聊遇卡」互動，鼓勵家庭的照顧者透過傾聽與分享，抒發內心壓力並調整心態；王麗蘭老師從東南亞地理與人文的「認識」出發，了解家中這位「陌生家人」。
還有由榮獲110年度全國優秀移工 SUKADI SULADTRI分享13年來的照顧旅程中，維持非做不可的堅持及堅信不疑的信念，讓雇主信任，最終獲得讓自己也滿意的成績單。
更多精彩內容請至「我的移工家人線上展」查詢與了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言