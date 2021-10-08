長照路上相互支持 我的移工家人線上展15日截止

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
「我的移工家人」線上展覽結合講座與工作坊活動，展期將於10月15日結束，請民眾把握機會。圖/主辦單位提供
「我的移工家人」線上展覽結合講座與工作坊活動，展期將於10月15日結束，請民眾把握機會。圖/主辦單位提供

台北市勞動力重建運用處主辦「我的移工家人」線上展覽結合講座與工作坊活動，展期將於10月15日結束，請民眾把握機會，深入了解長照路上所需的資源與觀念。

主辦單位表示，展覽透過「未來的家人」、「相遇的現場」及「他方的時光」三大展區，帶領民眾認識移工的文化與生活，包含長照路上公私部門的資源與支援，同時結合國人創作發表的詩詞散文創作合輯「他方的獨處練習」，更真切感受與移工相遇下的生活與心境。

系列活動舉辦至今，透過講師與民眾的熱情參與，產生許多精彩的火花。知名作家張曼娟老師以生活經驗出發，分享與移工家人的相知相惜，提供一個充滿溫暖的長照深夜學堂。

另外，夢想城鄉營造協會用獨有的「聊遇卡」互動，鼓勵家庭的照顧者透過傾聽與分享，抒發內心壓力並調整心態；王麗蘭老師從東南亞地理與人文的「認識」出發，了解家中這位「陌生家人」。

還有由榮獲110年度全國優秀移工 SUKADI SULADTRI分享13年來的照顧旅程中，維持非做不可的堅持及堅信不疑的信念，讓雇主信任，最終獲得讓自己也滿意的成績單。

更多精彩內容請至「我的移工家人線上展」查詢與了解。

「我的移工家人」線上展覽結合講座與工作坊活動，展期將於10月15日結束，請民眾把握機會。圖/主辦單位提供
「我的移工家人」線上展覽結合講座與工作坊活動，展期將於10月15日結束，請民眾把握機會。圖/主辦單位提供

移工 長照 東南亞

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