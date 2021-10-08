40多年捐血逾5萬西西 中醫師楊哲彥籲大眾勇敢捐血

衛福部苗栗醫院中醫科醫師楊哲彥挽袖捐血超過40年，至去年底捐血次數已累計達210次，捐血量達到5萬2500cc，目前的新冠肺炎疫情不僅影響民眾日常，也影響民眾捐血意願，隨著全台疫情趨緩，醫院手術安排也逐步恢復，血液需求量增加，楊哲彥特別籲請大家積極勇敢的出來捐血，除了「捐血一袋，救人一命」，更可增進新陳代謝、增強免疫力。

楊哲彥指出，在醫院「輸血」是常見的流程，受傷、手術或罹患某些血液疾病，都可能導致失血，這時就需要輸血，如外科手術前的備血、嚴重貧血（Hb血紅素低於7）及特殊疾病如新生兒嚴重黃疸（Bilirubin膽紅素15以上）等。

他回憶說，1984年有位陳姓肝癌病患，住院3周後因嚴重貧血需要緊急輸血約2000cc，剛好醫院和捐血中心缺血，需要家屬捐血來換血，或用「捐血卡」領血，那時他已捐了30幾次，馬上將捐血卡交給家屬去領血，使病患能及時輸血，對方非常感動還特別送銀盾致謝。另外新生兒常規都會抽血檢驗膽紅素，中國附醫小兒科醫師林鴻志知道他常捐血，一有新生兒嚴重黃疸，就會通知他提供15到20cc的血直接現場換血，減少黃疸後遺症，非常有意義。

楊哲彥說，1978年底他在中國醫藥學院圖書館內辦捐血活動，不知那來的勇氣，就踏出了捐血的第一步，捐了一個單位250cc，沒有任何不舒服，但印象深刻的是，當時有位學長捐完走到學校後門就昏倒，被送回圖書館休息觀察，追問後才知道他前一晚熬夜睡眠不足，提醒民眾注意，如有熬夜、空腹過久及緊張壓力這3種情況，就應避免捐血或扎針，否則容易發生暈眩或休克。

楊哲彥平日雖忙於臨床醫療服務，但仍不忘持續捐血助人，他指出每年3或4月的「捐血表揚」活動也是捐血人的捐血動力之一，多年他參加表揚活動超過20次，上台代表領獎有7次，這是所有捐血人共同的榮耀，感到非常光榮。