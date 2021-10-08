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國慶連假預期合歡山遊客多 建議早上7點前抵達
連續假期依往例民眾常利用假期出遊，秋高氣爽不少國人選擇登高，公路總局預估南投仁愛鄉計有霧社、廬山溫泉、清境農場、武嶺、合歡山、惠蓀林場、奧萬大森林遊樂區等風景遊憩區，將吸引許多民眾前往觀光遊憩，預防性提醒用路人合歡山遊客眾多、停車空間易飽和、勿違規停車。
公路總局交控中心指出，考量新冠肺炎疫情仍然嚴峻，國人不方便出國旅遊，當前連假期間旅遊地區仍以國內為主，預判仁愛鄉各風景區遊客量，勢必將高於平常假日，易壅塞地區及路段將湧現大量人潮、車潮；依歷史統計，台14甲線合歡山路段連假期間，每日上午7時至下午2時為遊客最多時段，而當上午7時山上停車場已滿位時，建議遊客於早上7點以前抵達，7時以後無停車位請斟酌前往，並儘可能改前其它景點。
交控中心並表示，預判國慶連假10月9日至11日3天，台14甲線易有壅塞情形，加上停車空間有限，民眾上山前務必先行查詢路況，公路總局已在台14線埔里至霧社及台14甲線路段，架設有5座資訊可變標誌CMS，相關疏運措施、即時路況可至官方網站 、省道即時交通資訊網 、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035。
仁愛警分局特別提醒欲上合歡山旅客，因合歡山、武嶺地區海拔直上3000公尺以上，過去不少遊客常發生失溫及高山症狀，高山道路救援不便、等待時間長，應加強保暖與評估身體狀況，且山路狹窄蜿蜒，切勿隨意違規停車與疲勞駕駛，務必上山前加滿油，並在行前落實車輛保養工作。
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