公車站超時尚！台南「水管候車亭」工業風吸引網美拍照

「這是公車站嗎？」台南市交通局搭配山上水道博物館意象新建一座公車候車亭，最近搭公車或經過的民眾眼尖發現，路邊這一座工業風亭體，以鑄鐵水管和紅磚牆為素材， 交通局說，水管候車亭吸睛啟用，鼓勵大家來趟「公車輕旅行」。「等公車也能發現新亮點！」 黃小姐直呼真是太有質感，要趕快揪好友來拍照打卡。

交通局長王銘德表示，這座候車亭結合水道博物館的型象，亭體牆面特別挑選質樸的紅磚，構件則設計為水管造型，就連站名招牌都融合博物館的入口意象，採用雷射雕刻方式處理，讓民眾一眼就看出「水道博物館站到了！」

局長王銘德說，因這座候車亭採用復古質樸的素材，不但能和博物館景觀搭配結合不突兀，更呼應園區工業遺構的意象，有復古手法散發濃濃時尚工業風，民眾等車時間不妨多看幾眼，打卡拍照也很吸睛！

台南市公共運輸處長吳俁之表示，即使忙著打卡拍照也不必擔心公車過站！這座候車亭裝設智慧顯示器，可掌握即時公車動態。除了山博行線，也有綠2、綠10、綠11等公車行經停靠，歡迎民眾來趟山區「公車輕旅行」，知性的旅途中和水管公車站拍照留念。

王銘德指出，市長黃偉哲力推後疫情時代的觀光振興，鼓勵遊客到郊外走走體會台南山區特有人文風情，山上花園水道博物館2019年啟用後，國慶連假將滿2周年，兼具古蹟、人文和自然的內涵，是相當夯的就景點，也是遊客來到台南不可錯過的景點。