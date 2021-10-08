台中大雅區這些路段要注意 國慶連假警緊盯

明天就是為期三天國慶連假，台中市警局大雅分局針對轄區國道一號大雅交流道、台74線快速公路、台3線及台10線省道運輸路線和台鐵車站，派駐警力執行交通疏導，並利用路口監視器控制車流狀況，呼籲用路人上路前做好車況檢查，切勿疲勞駕駛、超速、酒駕。

國慶連假自10月9日起至10月11日止，大雅警分局預測，假期前一日(8日)北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及本市重要道路車流勢必湧現，假期最後一日(11日)將出現北上返回工作地車潮，針對上述重點時段及路段，警方規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，維持交通順暢。