接種高端2劑也可去帛琉！ 旅行社搶客10月出發送貴賓室

外交部昨天證實，帛琉政府正式承認我國高端疫苗，未來國人只要完成施打兩劑高端疫苗，即可享如同完成施打BNT、AZ及莫德納等國際認證疫苗的待遇一樣，不受限制赴帛觀光旅遊。KKday今天宣布，凡是購買10月份出發帛琉自由行及團體旅遊的高端疫苗認證旅客， 即贈送免費桃園機場第二航廈東方宇逸貴賓室服務一次。

KKday說，響應台帛友好，宣布號召全台高端族安心出遊，加碼贈送高端遊帛琉方案，凡是購買10月份出發之帛琉自由行及團體旅遊的高端疫苗認證旅客， 即贈送免費桃園機場第二航廈東方宇逸貴賓室服務一次。

KKday說，旅客出發當日於機場配合PCR作業檢測通過後，便可享受貴賓室休息及美味餐盒，悠閒消磨候機時光。

KKday也特別提醒，目前已全面開賣10月至12月底中華航空直飛帛琉航班，每周三、六固定出發，帛琉自由行四天3萬2999元起、帛琉自由行五天3萬4899元起，皆包含機票、住宿與帛琉機場接送服務。