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年輕女老師健檢見甲狀腺結節 AI輔助揪出癌變

中央社 / 台北8日電

一名30多歲女老師健檢發現甲狀腺有2公分結節，但身體並無不適，到台大醫院就診，以AI系統輔助判讀，發現結節有異狀，進一步檢查確診罹患甲狀腺癌，所幸早期治療恢復良好。

甲狀腺體中出現腫塊是甲狀腺結節，收治病例的台大醫院內科部主治醫師林志弘今天告訴中央社記者，國人無症狀甲狀腺結節盛行率高，多數是透過健康檢查才發現。統計顯示，50歲以上女性接受超音波檢查，有超過5成有甲狀腺結節。

林志弘說，絕大多數結節屬良性，定期回診即可，但若在短時間內急速腫大、疼痛等異常症狀，或檢查發現腫瘤邊界不規則、微鈣化等，就可能是惡性腫瘤。

甲狀腺癌位列國內十大癌症之一，民國107年新增4445人罹癌，是年輕女性好發的癌症之一。

林志弘表示，臨床上有不少患者因脖子腫大、喉嚨異常突起而求診，而發現甲狀腺腫瘤，但並非所有患者都有這樣的症狀，部分患者是經超音波檢查，發現有形態異常的結節。

林志弘說，上述這名年輕女老師，沒有甲狀腺癌家族病史、身體也沒任何不適，健檢發現有結節且形狀異常，就診時還覺得有點大題小作。

透過AI系統輔助判讀，發現結節有邊界不規則、微鈣化等特徵，最終證實為甲狀腺癌之一的乳突癌，所幸發現得早，治療後健康恢復良好。

罹患甲狀腺癌的高風險族群，林志弘說，包含幼年時曾受到大劑量的輻射暴露、甲狀腺癌家族史，以及曾接受頭頸部放療的淋巴瘤等，但臨床也不少偶發性個案，並非所有患者都有上述的風險因子。

甲狀腺結節大多症狀不明顯，林志弘說，要靠超音波或醫師觸診，但涉及醫師主觀判斷，有了AI輔助診斷，可以將腫瘤特性量化，如影像明暗度、腫瘤邊界規則度等，可輔助醫師更客觀地判讀。

林志弘表示，若醫師經驗與AI輔助研判，均認定結節惡性機率低，患者定期追蹤即可；但若經診斷且穿刺細胞學檢查確診罹癌，多數可採手術與放射線治療，且早期發現治療效果愈好。

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