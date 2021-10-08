北榮最新研究 使用生物製劑治療恐有B肝復陽風險

台北榮總最新研究發現，近年使用在風濕免疫疾病治療的生物製劑，雖可有效控制疾病病程，保護關節，改善病友生活品質，但可能導致人體免疫力下降，產生B肝復發風險，即使B型肝炎痊癒患者，仍可能發生B型肝炎表面抗原從陰性轉變為陽性，產生肝炎發作，導致肝衰竭甚至死亡。

一名68歲男性患者在2014年前診斷為類風濕性關節炎，因口服疾病修飾抗風濕病藥物治療效果不佳，2015年起接受恩瑞舒（Orencia）治療，病人關節炎受到良好控制。而該病人為康復型B型肝炎患者，持續追蹤肝指數、黃疸指數，及每年追蹤B型肝炎表面抗原。

沒想到今年1月，此患者B型肝炎表面抗原轉為陽性，B肝病毒量已上升至1520萬IU，遠超過正常值，風濕免疫科醫師及時轉介至胃腸肝膽科，接受抗病毒治療，目前病患B肝控制良好，且持續接受恩瑞舒治療，關節炎也得以受到穩定控制。

台北榮總內科部胃腸肝膽科主任黃怡翔所領導的B型肝炎研究團隊，曾發現莫須瘤（一種B細胞抑制劑）治療對於B型肝炎痊癒的患者，仍有很高的B肝復陽風險。近日台北榮總胃腸肝膽科及風濕免疫科，共同發表1937名類風濕性關節炎患者接受各類型免疫抑制劑治療長期追蹤結果，發現除了莫須瘤具有最高的B肝復陽風險，恩瑞舒（一種CTLA-4融合蛋白，可以讓免疫T細胞活化剎車），也具有B肝復陽風險。

值得注意的是，即使病人在免疫抑制劑治療前，已帶有B型肝炎表面抗體，接受治療中，仍可能產生抗體消失與B肝復發；此研究成果已發表於風濕免疫學頂尖期刊（Annals of the Rheumatic Diseases）。

台北榮總內科部過敏免疫風濕科醫師陳明翰表示，類風濕性關節炎患常需接受長期免疫抑制治療，以控制疾病進程，減少關節破壞。近年來研究發現，施打生物製劑可能影響人體對抗B肝病毒的能力。在長時間的免疫制劑治療下，可能使B型肝炎發作。

B型肝炎病毒在人體內會受到免疫系統的控制，然而一旦人體免疫力下降無法壓制病毒，若沒有適當的監測與適時的藥物治療，就會讓B肝病毒大量快速複製，可能產生B型肝炎發作而導致肝衰竭甚至死亡。

台北榮總胃腸肝膽科醫師李懿宬說，台灣B型肝炎盛行率高，在使用免疫抑制劑治療前，務必幫病人檢測B肝抗原與抗體，即使是B型肝炎痊癒的患者也不可輕忽。在免疫抑制劑治療過程中，除了定期檢驗肝指數、黃疸指數，也需追蹤B肝表面抗原與抗體。若接受高強度的免疫抑制劑治療，像是莫須瘤與恩瑞舒，因B肝復發率高，也需考慮預防性使用抗病毒藥物。

北榮說，今年3月1日起健保擴大B肝抗病毒用藥給付，包含B肝表面抗原陽性患者使用莫須瘤或長期高劑量類固醇，或使用免疫抑制劑治療後產生B型肝炎發作者，都可給予B肝抗病毒治療。針對B肝高復發風險病人預防性使用抗病毒藥物，對於中低復發風險病人定期監測，若B肝發作及時給予抗病毒治療，才能確保B肝病人接受免疫抑制治療的安全性。