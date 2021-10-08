圓規颱風將生成影響國慶連假 周日下午就變天

今年第18號颱風圓規最快今天晚上形成。中央氣象局說，受到熱帶系統靠近加上東北風增強影響，下周日下午起變天有雨，下周一、二台灣天氣極不穩定，北部、東半部慎防豪雨。

氣象局技正王君賢說，整個國慶假期間天氣，前半期穩定，今天到下周日上午台灣地區水氣不多，是偏東風環境，東半部有短暫陣雨，西半部多雲到晴，有午後零星雷陣雨。西半部今天起到下周日留意高溫可以來到34到35度。

王君賢說，下周日下午熱帶系統靠近，東北風增強，加上熱帶性低氣壓或是颱風外圍環流影響，下周一、二台灣天氣極不穩定，全台都有降雨機率，北部、東半部留意大雨或是豪雨，中南部則是短暫陣雨。周日下午起沿海也要注意強風大浪。