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圓規颱風最快今晚接力生成 下周一起全台有雨慎防豪雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圓規颱風最快今天晚上生成。圖／氣象局提供
圓規颱風最快今天晚上生成。圖／氣象局提供

今年第17號颱風獅子山，已於今天清晨2時形成。中央氣象局說，今年第18號颱風圓規，最快今晚生成，下周一、二最接近台灣，全台有雨，其中北部、東半部慎防豪雨等級降雨。

中央氣象局氣象預報員趙竑說，輕度颱風獅子山目前在鵝鑾鼻西南西1150公里海面上，往海南島移動，對台灣沒有影響，預計周日、下周一會減弱成熱帶性低氣壓。

趙竑說，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預計最快今晚會形成圓規颱風，目前在鵝鑾鼻東南方1450公里，未來還會有一段時間中心在整理。明天清晨開始有逐漸北轉趨勢，未來在巴士海峽往西往海南島跟中南半島前進，侵台機率低，但對台灣東半部跟北部有顯著影響。

趙竑說，因為該熱帶性低氣壓速度有變快，將在國慶連假最後一天攪局，預計下周一、周二最接近台灣，全台都有雨勢，其中北部、東半部降雨顯著，可能會到大雨到豪雨等級，降雨也沒什麼空檔，直到下周三影響才會降低。

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