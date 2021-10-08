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國慶連假前已現車潮！國5恐塞到深夜 國道好走時段出爐
明天就是國慶連假，交通部高速公路局透過大數據分析國慶日連假國道交通資料，預測國慶日連假前一天及3天假期易壅塞路段及時段，例如國慶日連假前一天，也就是今天上午9時起，國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜12時，另自連假首日清晨5時起出現車多至下午4時始紓解。
高公局提醒，周末西部國道南向用路人，請多利用下午1時後出發；國5南向用路人，請多利用下午5時後出發。下周日、一西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。
高公局說，依據觀光局統計今年國慶日連假期間全台訂房率資料，東部地區已有高達七成以上訂房率，預估將有大量車潮利用國5往返，國5受限雪山隧道容量限制，交通壅塞勢必難以避免，建議欲前往東部地區民眾多搭乘公共運輸，如一定要開車上路，請多利用台9替代道路避開尖峰時段壅塞。
高公局也說，依據中央氣象局預報，國慶日連假前一天至第二天東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有短暫陣雨，其他地區為多雲，國慶日連假收假日北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，提醒用路人於國慶日連假行駛國道若遇下雨時，請注意雨天視線不佳，務必與前車保持安全行車距離，小心駕駛。並於行車前養足精神，切勿疲勞駕駛以維行車安全，高公局預祝大家國慶佳節愉快、行車平安。
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