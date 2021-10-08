國慶北海岸龜吼萬里蟹、中角灣戲水恐塞 總量管制車流

國慶連續假期就要到了，目前正值萬里蟹肥美時節，新北市金山警依前次中秋連假交通狀況，評估萬里蟹的漁港區、中角灣戲水恐有大量車流，將實施交管採總量管制措施，提醒遊客注意，並及早查詢停車場資訊。

金山警分局今天公布管制措施，每日上午10時起，於龜吼地區停車場已停放9成車輛時，實施「總量管制措施」，於「台2線石角路口」由員警及義交實施管制，管制期間除公車、機關公務車外，其他車輛彈性禁止進入。

今年無提供接駁車服務，近日翡翠灣免費停車場已開放使用，萬里區公所於台2線、石角路及漁澳路段設置停車場指引牌便利遊客停車，請用路人多加利用步行前往，以避免尋找車位或交通管制影響預定行程。

另外，中角灣衝浪基地除了衝浪遊客外，是親子戲水的好選擇，因園區內停車空間有限，停車場滿場時將請啟動「總量管制措施」，禁止民眾車輛入場，請民眾多加利用台2線周邊停車位，避免於園區道路路口排隊停等入場影響車流，另金山警分局將於出入口周邊紅線違規停車取締，以維交通順暢。

警方建議遊客，野柳海洋世界呼籲遊客請勿於園區道路路口排隊停等入場，請多利用野柳地質公園停車場（收費）或玉田路兩側路段停車，再步行前往。