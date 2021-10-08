圓規颱風將生成！ 彭啟明：下周一二逼近 不排除侵台

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 今天清晨2時在南海的熱帶性低氣壓，正式發展成為今年第17號颱風獅子山，是香港命名。預計獅子山颱風將往海南方向接近，登陸後往越南北部，對台灣沒有威脅性。

而在菲律賓東方海面，也在今天清晨生成一個熱帶性低氣壓，彭啟明說，明後兩天也有機會發展成為今年第18號颱風圓規，由日本命名。預期往呂宋島北部到巴士海峽附近前進，在下周一、周二接近台灣附近，外圍範圍可能很大，不排除會侵襲台灣。

大致上今天開始到這周末，周六、周日的天氣都和這幾天類似，持續偏東風，有些東風波動，東半部雲多有地形陣雨發展，西半部晴朗穩定，空氣品質略差，東北部及南端恆春半島風勢較大。

下周一是連假的最後一天，彭啟明說，要留意天氣可能會有較顯著改變。受到菲律賓東方熱帶性低氣壓，可能發展成為颱風的影響，最快周日晚間就會接近台灣。

他說，加上北方高壓有南下的趨勢，預期高低壓產生的壓力梯度，會讓北部風勢顯著增強，以東北部、東半部到恆春半島，或是外島，都會感受到風勢顯著增強，風浪也會較大，配合上颱風外圍的水氣，下周一的天氣不是很好。中南部雖然不是主要的迎風面，但雲量增多，也有局部偶陣雨，風勢會略增強一些。

他表示，這系統將在下周二最接近台灣，目前預測最有可能是中心在菲律賓呂宋島到巴士海峽附近通過，由於季風低壓環流下，將可能是範圍很大，中心風速不強，但外圍很強的系統，暴風圈可能畫得較大，這也會讓發布警戒的方式及感受上，和一般大家熟悉的小颱風不同。

彭啟明說，如果周日到下周一、周二的戶外活動，都要提高警覺，特別是山區要特別注意更新氣象資訊，要有臨時中斷安排的可能。

預期下周一到周三都是較不穩定的天氣，彭啟明說，後續就要看整個季風低壓的發展，有可能略偏北一些，台灣附近的水氣會稍多，下周會較不穩定，和這周較好預測期待的天氣顯著不同。