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一張圖看國慶連假天氣 收假日恐變天

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
國慶連假天氣。圖／中央氣象局提供
國慶連假天氣。圖／中央氣象局提供

中央氣象局說，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風獅子山，中心位置在鵝鑾鼻西南西方1120公里的海面上，以每小時11公里速度，向北轉北北西進行。

氣象局說，另在菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓，向東北東移動，有發展為輕度颱風圓規的趨勢。

「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專表示，國慶連假天氣方面，周六、周日東半部偶雨，西半部高溫、午後零星雷雨，下周一起熱帶系統接近，北部、東部雨勢轉強。　

台灣在大低壓帶北側，整體盛行偏東風。儘管已10月，南方的熱帶洋面仍有熱帶系統蠢蠢欲動。

今天白天起至周日國慶日，獅子山颱風遠離，且菲律賓東方熱帶性低氣壓尚遠，所以整體而言水氣稍減，台灣受偏東風之風場影響。迎風面東半部、恆春半島、北海岸、大台北山區，時晴偶雨；其他地區典型夏季，高溫、午後局部雷陣雨。

氣象局說，下周一國慶連假收假日，菲律賓東方的熱低靠近，其逆時鐘之風場使東北風加強，將水氣吹入東半部，導致東半部、北部可能出現局部大雨。下周二時，熱低位於台灣附近，受其雲系北移影響北部、東半部降雨明顯，並有局部大雨，其他地區轉趨不穩定。

氣象局說，防災不分平、假日，菲律賓東方的熱低可能接近台灣，路徑、強度預報仍有不確定性。11日起帶給沿海地區強風、高浪，留意安全；東半部、北部有局部大雨，預報仍有不確定性，留意後續發展。　

●國慶連假天氣概況：

今天至周日水氣稍減，北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區局部短暫陣雨；西半部多雲到晴，近中午炎熱；中南部、山區午後零星短暫雷陣雨。

下周一後，熱低接近、東北風增強、注意路徑；北部、東半部短暫陣雨，並可能局部大雨；其他地區多雲、午後局部短暫雷陣雨。

氣象局 國慶 菲律賓

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