快訊

「百萬難民」新移民？土耳其10年極限的族群壓力

美軍派員訓練國軍至少已一年 專家說勢必引發大陸反彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕颱獅子山形成 吳德榮：將生成的圓規颱風威脅大

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
南海的熱帶低壓升格為輕颱獅子山，向北緩慢朝海南島前近，距離台灣太遠、無威脅。菲律賓東方的熱帶低壓亦將在1、2天內發展為颱風圓規，下周二距台最近。圖／取自氣象局網站
南海的熱帶低壓升格為輕颱獅子山，向北緩慢朝海南島前近，距離台灣太遠、無威脅。菲律賓東方的熱帶低壓亦將在1、2天內發展為颱風圓規，下周二距台最近。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨2時中央氣象局與日本氣象廳，皆已將南海的熱帶低壓升格為輕颱獅子山，向北緩慢朝海南島前近，距離台灣太遠、無威脅。

吳德榮說，美國、歐洲系集模式模擬與今晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖皆顯示，菲律賓東方的熱帶低壓亦將在1、2天內發展為颱風圓規，下周二距台最近，模擬路徑穿過巴士海峽、將因共伴環流而帶來劇烈降雨，但不能排除通過台灣、直接侵襲的機率，兩種路徑皆有可能，且威脅都一樣大；應密切觀察模式的調整。

今天偏東風挾帶水氣，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲、午後中南部近山區有局部降雨的機率。北部23至36度，中部24至36度；南部23至35度，東部22至33度。

至於國慶連假天氣，他說，周六起至國慶日白天，水氣稍減，北海岸、東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部山區午後有局部短暫降雨的機率。

國慶日晚起，東風挾帶水氣漸增，天氣再轉變，北部轉有局部雨，東半部降雨增多，中南部晴時多雲。

他說，下周一北部、東半部雨勢逐漸增大。下周二各地風雨最大。下周三、周四隨著颱風逐漸遠離，降雨逐漸減緩。由於各國模式模擬都還在調整，應持續密切觀察。

國慶 吳德榮 氣象局

延伸閱讀

下周注意菲東方擾動 吳德榮：模擬路徑不排除侵台

菲東擾動路徑具威脅性 吳德榮：下周二三距台最近

今明有雨！周四水氣再增國慶才好轉 熱帶擾動發展看這

西部高溫東偶有雨 吳德榮：週四起迎風面水氣多

相關新聞

圓規颱風將生成！ 彭啟明：下周一二逼近 不排除侵台

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 今天清晨2時在南海的熱帶性低氣壓，正式發展成為今年第17號颱...

國慶連假恐現出遊人潮 公總估：蘇花路廊至少塞12小時

國慶連假快到了，預估出遊人潮恐怕會比中秋連假高出許多，公路總局預估台61線西濱快速公路北部及中部路段、台9線蘇花路廊、台...

澎湖紅疹出現恆春 就醫暴增

澎湖上月底有不少民眾皮膚出現奇癢無比的紅疹，紛到皮膚科就診，屏東縣恆春鎮竟也有民眾傳出雷同症狀；恆春鎮衛生所主任郭仁雄說...

千萬人朝聖 teamLab在台開展

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab，今於台北士林國立台灣科學教育館開幕。展出的「teamLab未來遊樂園&...

一張圖看國慶連假天氣 收假日恐變天

中央氣象局說，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風獅子山，中心位置在鵝鑾鼻西南西方1120公...

輕颱獅子山形成 吳德榮：將生成的圓規颱風威脅大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨2時中央氣象局與日本氣象廳，皆已將南海的熱帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。