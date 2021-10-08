輕颱獅子山形成 吳德榮：將生成的圓規颱風威脅大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨2時中央氣象局與日本氣象廳，皆已將南海的熱帶低壓升格為輕颱獅子山，向北緩慢朝海南島前近，距離台灣太遠、無威脅。

吳德榮說，美國、歐洲系集模式模擬與今晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖皆顯示，菲律賓東方的熱帶低壓亦將在1、2天內發展為颱風圓規，下周二距台最近，模擬路徑穿過巴士海峽、將因共伴環流而帶來劇烈降雨，但不能排除通過台灣、直接侵襲的機率，兩種路徑皆有可能，且威脅都一樣大；應密切觀察模式的調整。

今天偏東風挾帶水氣，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲、午後中南部近山區有局部降雨的機率。北部23至36度，中部24至36度；南部23至35度，東部22至33度。

至於國慶連假天氣，他說，周六起至國慶日白天，水氣稍減，北海岸、東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部山區午後有局部短暫降雨的機率。

國慶日晚起，東風挾帶水氣漸增，天氣再轉變，北部轉有局部雨，東半部降雨增多，中南部晴時多雲。

他說，下周一北部、東半部雨勢逐漸增大。下周二各地風雨最大。下周三、周四隨著颱風逐漸遠離，降雨逐漸減緩。由於各國模式模擬都還在調整，應持續密切觀察。