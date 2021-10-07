國慶連假恐現出遊人潮 公總估：蘇花路廊至少塞12小時

國慶連假快到了，預估出遊人潮恐怕會比中秋連假高出許多，公路總局預估台61線西濱快速公路北部及中部路段、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台1線水底寮路段、台2線福隆至瑞濱及萬里至金山路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁等，都可能出現車多壅塞的情況，建議民眾出門前先蒐集路況資訊，避開尖峰時段及路段。

公路總局表示，台61線西濱快速公路是國道以外的西部走廊主要幹道，易壅塞路段為鳳鼻路段及竹南路段，預估南下車流尖峰時段為9日上午8時至下午2時，北上車流則為10、11日下午時段。

此外，台9線蘇花路廊則是東部地區主要幹道，公路總局表示，預估南下車流尖峰時段為9日凌晨5時至下午5時，北上為10日中午12時至晚上7時、11日上午9時至晚上9時；台9線南迴公路預估北上尖峰時段為9日上午9時至下午3時，南下尖峰時段為11日中午12時至晚上8時。

公路總局表示，連接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段、台74線大里二至霧峰路段、台86線關廟交流道等，預估連續假期前2天會有車多壅塞情形。

此外，重要觀光風景地區鄰近路段，像是台2線福隆、瑞濱與大武崙、萬里、金山路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台1線水底寮路段及台26線墾丁路段，預估於連續假期間3天皆有車多壅塞情形發生；台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊預估連續假期前2天有車多壅塞情形。