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疫情趨緩 金門10月15日起增加航班

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
疫情趨緩，不少民眾都關心的班機何時可以增班，保障金門縣鄉親往來台金的基本運能。記者蔡家蓁／攝影
疫情趨緩，不少民眾都關心的班機何時可以增班，保障金門縣鄉親往來台金的基本運能。記者蔡家蓁／攝影

國內疫情日漸趨緩，縣府日前已全面放寬機場快篩條件，針對最近議會及鄉親關心的班機何時可以增班？保障金門縣鄉親往來台金的基本運能，金門縣觀光處長丁健剛今天拜會航空公司及民航局，會中敲定從10月15日起，就會陸續增班，另外也會適時的放大機型、增加航班。

丁健剛今日下午偕同金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信等人，陸續拜會華信航空、立榮航空及民航局，獲相關單位的重視，各航空公司總經理及副總經理也親自說明目前航空公司航班運能規劃狀況，雙方並針對後疫情時代台金空運運能及觀光產業發展策略，進行討論及意見交換。

此次會談，共達成3項結論，包括將於10月15日起恢復鄉親最關心的台北至金門早班機，另11月份起增加金門至台中一班晚班機，並視疫情發展、機場快篩作業及市場需求，民航局會積極與航空公司協調，為動態式放大機型及增加航班。

而翁炳信則極力向民航局及航空公司爭取10月之後金門的觀光旅遊運能，也獲民航局及航空公司支持，將通盤考量協力，為後疫情的金門觀光產業而努力。

金門縣觀光處長丁健剛今天偕同金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信拜會航空公司及民航局。圖／縣府提供
金門縣觀光處長丁健剛今天偕同金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信拜會航空公司及民航局。圖／縣府提供
金門縣觀光處長丁健剛今天拜會航空公司及民航局，盼擴大台金運能。圖／縣府提供
金門縣觀光處長丁健剛今天拜會航空公司及民航局，盼擴大台金運能。圖／縣府提供

金門 民航局 疫情

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