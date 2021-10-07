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中風患者居家復健 職能治療師教三招輕鬆做

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
中風患者常有上肢肩關節問題，可做肩關節屈曲（左）、外旋（中）及內旋（右）等動作增進關節活動度。圖／部立桃園醫院提供
中風患者常有上肢肩關節問題，可做肩關節屈曲（左）、外旋（中）及內旋（右）等動作增進關節活動度。圖／部立桃園醫院提供

新冠疫情影響，各醫療院所配合門診降載，需定期復健的民眾無法返院復健，憂心功能逐漸退化。部立桃園醫院職能治療科生理職能治療組長鄭美華表示，除了定期以電話訪談關懷外，也提供個別化居家復健方法，協助個案維持復健頻率。每天僅需在居家做3個動作，每次3到5分鐘即可達到效果。

在電器行上班的阿智（化名），過去只要穿上義肢，便可以正常外出、運動、製作木工、與鄰里鄉親互動，後來卻因為中風，左側肢體偏癱而導致肩膀、手掌、下半身的虛弱無力及不協調，起初在部桃復健時，雖然可以勉強吃飯，但無法自己穿衣，翻身困難，也無法使用義肢，導致轉移位而需要包尿布，生活嚴重依賴。

職能治療師王為恩表示，了解阿智生活所需後，共同規畫「進步地圖」，減少因為不確定感、不合理期待而帶來的憂鬱及挫敗；阿智也因有目標而勤奮練習，治療師分析阿智穿脫義肢所需要的能力及動作，安排強化手部能力及技巧訓練，讓阿智可以自行穩固穿好義肢，並靠著行走輔具移動。

年輕型中風個案、29歲的阿賢（化名）中風一年，伴隨左側偏癱，包括左上肢患側仍張力異常，近端上肢可正常動作、遠端則無法主動動作，雖可透過輔具例如拐杖、或以代償方法來維持日常活動，但生活仍然有些不便。

鄭美華表示，中風患者通常有上肢肩關節問題，必須要維持關節活動度，避免關節僵硬受限，建議可做「被動關節活動、按摩和牽拉活動」，建議可做肩關節屈曲、外旋及內旋等3個動作，每個動作3至5分鐘。

若左上肢張力過高，可在家執行「撐手活動」，以左手手肘使用綁帶固定伸直，置於側身身邊，身體重心傾向患肢給予重關節壓迫，每次10分鐘。此外，也可做「抬棍子活動」，用彈性繃帶將患側手部綁在棍子上，用健側手帶動患側手將棍子像上抬高停留5至10秒，再緩緩放下，重複此動作約10分鐘，增加左上肢近端動作能力。

鄭美華鼓勵年輕型中風個案透過復健，未來走出家庭進入社會，貢獻一己之力、回饋社會。王為恩表示，儘管生病後身體功能不會恢復那麼快，生活仍然有不便之處，但透過復健，患者可以發現自己的潛能，並有勇氣去嘗試，鼓勵患者舊的事情過去，新的事情不斷發生，自然就會愈來愈進步。

部立桃園醫院職能治療組長鄭美華表示，中風患者左上肢張力過高，可在家執行撐手活動（左）以及抬棍子活動（右）復健。圖／部立桃園醫院提供
部立桃園醫院職能治療組長鄭美華表示，中風患者左上肢張力過高，可在家執行撐手活動（左）以及抬棍子活動（右）復健。圖／部立桃園醫院提供

復健 中風 義肢

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