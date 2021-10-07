快訊

中共恐在2025侵略台灣？美國在第一島鏈的合縱連橫

主計長稱蚵仔麵線「1碗20元」 阿宗麵線說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙十連假有作業！先查、再約打疫苗

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
疫苗10/9開放資格查詢。圖／關貿提供
疫苗10/9開放資格查詢。圖／關貿提供

第11期預約接種將於雙十連假陸續開放，本期預約將提供BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑接種，分別於10月11日、12日啟動預約，採分流方式進行。關貿網路公司表示，為避免不符合資格者登入使網路塞車，關貿首度採用「查詢預約資格系統」，10月9日開放資格查詢，請民眾先查詢，確定有資格再預約。

關貿網路公司表示，第11期預約接種除分梯啟動，還將開放提前查詢預約資格的功能，依據第10期登入資料分析，當天登入達536.7萬人次，是實際預約成功人數的4.67倍，其中有146.3萬人其實是不具當期預約資格的。在第10期開放預約時，每分鐘瞬間流量最高達76.8萬人次，因而啟動等候室(waiting room)網頁的排隊機制。

關貿網路公司指出，第11期預約的兩種疫苗，除將分別在兩日啟動，減少民眾等候，並讓民眾更方便及早查詢是否符合當期資格，首度採用「查詢預約資格系統」，擬施打的民眾，可先至查詢預約資格系統，查詢是否符合該期預約接種資格。

啟動查詢資格功能，讓事先不清楚預約資格的民眾事先查詢，有助於分流，使預約過程更順暢。不清楚自己預約資格的民眾，不用在開放預約的當下，急著搶先登入系統預約，不但容易造成網路壅塞，也不易快速得知預約結果。

本期預約提醒簡訊，將於預約分流日前一天陸續發送，BNT是從10月10日14時起，AZ是從10月11日14時起，提醒民眾注意發送之簡訊通知。符合預約資格民眾於預約成功後，請如期準時抵達進行施打，相關任何變動與最新消息，請參考中央流行疫情指揮中心之動態。

AZ疫苗 BNT 疫情

延伸閱讀

近百萬劑莫德納8日到貨？陳時中：估算得很接近

網球／澳洲祭疫苗強制令 約克維奇衛冕澳網陷兩難

打疫苗疑血栓、紅斑性狼瘡？指揮中心：調查中未見關連

BNT今晨抵台88萬劑 陳時中：明天還有BNT、莫德納來台

相關新聞

高鐵自由座爭議 王國材拋「等疫情好再全面開放」

國內疫情趨緩，交通部規畫開放高鐵自由座，但不賣站票，也就是說坐滿就不能站，中央流行疫情指揮也已同意，不過因為實際執行上相...

影／推銷農村消費 陳吉仲口誤：羊奶非常難喝

「五倍券」明（8）日正式啟用，行政院農委會提供第一階段88萬份「吉祥數字」888元農遊券，第二階段明年2月9日後再抽58...

國慶連假「報復性出遊」？台中交通管制看這邊

這個周末將迎來國慶連假，台中市警局交通大隊考量到新冠肺炎疫情趨緩，可能會有「報復性出遊」，規劃到台中旅遊的遊客數可能會有...

憂打不到莫德納第二劑 計程車運衝交部陳情

莫德納疫苗劑量嚴重不足，全國還有近80萬人打不到莫德納疫苗第二季，其中包含3萬5000名北北基桃計程車駕駛。擔憂會成為莫...

新冠期間增140萬次「未預期懷孕」 醫籲民眾做雙重防護

各國受新冠疫情影響，感染及死亡人數增加，衝擊各國醫療負擔，疫情期間因封城、人流管制，延長民眾居家時間，也大幅增加親密行為...

你累了嗎？別傻傻分不清秋乏原因 養成這習慣可改善

古人相傳「春困秋乏」，季節轉換天氣變化大，人體容易疲倦，今天入秋衛福部彰化醫院中醫門診除了一般「秋乏」 病人，還多了接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。