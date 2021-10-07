雙十連假有作業！先查、再約打疫苗

第11期預約接種將於雙十連假陸續開放，本期預約將提供BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑接種，分別於10月11日、12日啟動預約，採分流方式進行。關貿網路公司表示，為避免不符合資格者登入使網路塞車，關貿首度採用「查詢預約資格系統」，10月9日開放資格查詢，請民眾先查詢，確定有資格再預約。

關貿網路公司表示，第11期預約接種除分梯啟動，還將開放提前查詢預約資格的功能，依據第10期登入資料分析，當天登入達536.7萬人次，是實際預約成功人數的4.67倍，其中有146.3萬人其實是不具當期預約資格的。在第10期開放預約時，每分鐘瞬間流量最高達76.8萬人次，因而啟動等候室(waiting room)網頁的排隊機制。

關貿網路公司指出，第11期預約的兩種疫苗，除將分別在兩日啟動，減少民眾等候，並讓民眾更方便及早查詢是否符合當期資格，首度採用「查詢預約資格系統」，擬施打的民眾，可先至查詢預約資格系統，查詢是否符合該期預約接種資格。

啟動查詢資格功能，讓事先不清楚預約資格的民眾事先查詢，有助於分流，使預約過程更順暢。不清楚自己預約資格的民眾，不用在開放預約的當下，急著搶先登入系統預約，不但容易造成網路壅塞，也不易快速得知預約結果。

本期預約提醒簡訊，將於預約分流日前一天陸續發送，BNT是從10月10日14時起，AZ是從10月11日14時起，提醒民眾注意發送之簡訊通知。符合預約資格民眾於預約成功後，請如期準時抵達進行施打，相關任何變動與最新消息，請參考中央流行疫情指揮中心之動態。