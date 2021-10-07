交通部展示無人機成果 中華郵政用來投遞物資
交通部今天舉行領航奇機 交通部無人機推動成果發表會，交通部長王國材說，中華郵政現已利用無人機協助投遞物資，未來載重、定位上都會再加強；橋樑檢測方面也會運用到無人機技術。
運研所說，近年來無人機的性能已大幅的提升，應用範圍也是不斷地拓展，從以往空中攝影、物流運送、橋梁或邊坡檢測，未來更可望擴展到空中載客。
王國材致詞時提到，全球無人機產業總收益持續成長，依據全球無人機專業市調機構資料顯示，2020至2025年，全球無人機市場將倍數成長，複合年均成長率高達13.8%，整體無人機產業的市場潛力相當可觀。
王國材受訪時說，現已透過無人機協助中華郵政投遞物資，包含山上、離島等很多地方，國外也已經有很多無人機幫忙投送郵包。特別給中華郵政任務，發展無人機物流運送，過去有測試過，這次運研所整合計畫中也有。他也說，無人機應用在國內很重要，怎樣提升物流運送效率，扮演很重要角色。至於期程，已有初步成果，請他們在載重、定位，再加強。
王國材說，國內無人機發展技術成熟，是強項，初步透過創新、創意計畫，來挖掘能量，另外是實際運用計畫，下一期就是橋樑檢測，還有包含物流配送，希望從應用面引發科技跟經濟上的發展，會跟科技部跟經濟部合作，支持相關產業，形成正面循環，變成國家重要產業。
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