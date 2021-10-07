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憂打不到莫德納第二劑 計程車運衝交部陳情

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
擔憂會成為莫德納孤兒，多名計程車司機今下午到交通部陳情，呼籲交通部正視莫德納疫苗短缺的問題。記者邱瓊玉／攝影
擔憂會成為莫德納孤兒，多名計程車司機今下午到交通部陳情，呼籲交通部正視莫德納疫苗短缺的問題。記者邱瓊玉／攝影

莫德納疫苗劑量嚴重不足，全國還有近80萬人打不到莫德納疫苗第二季，其中包含3萬5000名北北基桃計程車駕駛。擔憂會成為莫德納孤兒，多名計程車司機今下午到交通部陳情，呼籲交通部正視莫德納疫苗短缺的問題。

對此，交通部長王國材表示，北北基桃的計程車司機確實大部分都打莫德納，這部分指揮中心也有在安排，等莫德納疫苗進來就會優先處理。

台北市計程車駕駛職業工會分會長鄭慶裕表示，北北基桃的計程車司機大多施打莫德納疫苗，人數約3萬5千多人，且第一劑從7月初就開始施打，至今已超過十周都還等不到第二劑，到底疫苗效期可以到何時，會不會最後無效，變成要打第二劑的時候，其實等同於第一劑，這些都應該要對外講清楚，給司機們一個正確答案。

鄭慶裕說，3萬5千多名小黃司機每天接觸的人很多，乘客也會關心有沒有打疫苗，聽到只打第一劑還會很詫異，質疑不是要打第二劑了嗎，司機們也很無奈，希望交通部可以正式職業駕駛的安全問題，盡快給回覆。

吳姓計程車司機則說，自己從7月2日施打莫德納疫苗至今，都沒有任何下文，也不知道疫苗還有沒有效，搞不清楚自身有沒有對疫情已形成防護力，難免令人憂心。

王國材說，有聽到業者的聲音，請業者再等一下，包括交通部、指揮中心都有注意到這件事情。目前第一劑是列專案施打，第二劑則是納入共同平台來申請，指揮中心有一定的安排時程表，就是依照指揮中心的規範。

莫德納疫苗 計程車 王國材

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