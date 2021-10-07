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高鐵自由座爭議 王國材拋「等疫情好再全面開放」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
隨著疫情趨緩，交通部擬開放高鐵自由座。本報資料照片
隨著疫情趨緩，交通部擬開放高鐵自由座。本報資料照片

國內疫情趨緩，交通部規畫開放高鐵自由座，但不賣站票，也就是說坐滿就不能站，中央流行疫情指揮也已同意，不過因為實際執行上相當困難，被民眾罵翻。對此，交通部長王國材今天說，初步兩方向討論，一是原則禁止站位，但有例外處理；第二個方向是等疫情轉好後全面開放（指自由座和站票）。

針對高鐵自由座開放爭議，王國材今天參加運輸研究所「領航奇機 交通部無人機推動成果發表會 」記者會，接受媒體聯訪時表示，初步兩個方向還在討論，第一個原則禁止站位，但例外處理。有問高鐵有沒有困難，他們正在盤點，或是看疫情比較好的時候，一次全面開放。

王國材說，這兩個方向會在行政院跟指揮中心討論，希望不要因此在管理上面、例外處理有困難度。他說，覺得不用那麼急，疫情愈來愈好，可以等疫情比較好的時候完全開放。

至於什麼是例外處理，王國材昨天說，想法是尖峰時段，通勤使用月票的情況如果比較多的話，除了原本三節自由座車廂，會另外開放三節車廂當作自由座，也就是十二節車廂中，共六節自由座，以確保不要有太多站位；另如果自由座有太多人站立，將請列車長協助引導到非自由座車廂的空位。

疫情 車廂 王國材

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