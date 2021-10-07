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淡水國慶煙火秀周六登場 會場周邊交通管制

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府本周六將舉辦淡水漁人碼頭煙火秀，交通局將與警察局配合在周邊實施交通管制措施。圖／新北市交通局提供
新北市府本周六將舉辦淡水漁人碼頭煙火秀，交通局將與警察局配合在周邊實施交通管制措施。圖／新北市交通局提供

新北市府為迎接迎接雙十國慶，將於本周六晚上8時舉辦「淡水漁人碼頭煙火秀」。新北市交通局表示，活動區域周邊道路及停車場均有交通管制，籲請要前往觀賞的民眾多利用大眾運輸前往會場外，並做好防疫措施。

淡水漁人碼頭煙火秀已連續舉辦第5年，往年為七夕情人節活動，今年因疫情延後舉辦，以國慶日前夕為起點，將連續四個週末施放8場精彩海景煙火。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，10月從7日至至31日，每周六、日自晚間6時至9時皆會在主活動現場周邊進行交通管制；港區內停車場滿載時，中正路2段51巷則禁止汽、機車進入外，公車紅26路線亦不駛進港區哨口，且為保持中正路、觀海路及淡海路交通順暢，警局將加強取締沿線違停車輛和增加重點違規路段巡邏勤務。

停車場部分，漁人碼頭港區內停車場、油車口停車場、淡海路舊沙崙海水浴場前廣場停車場等處，將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占道排隊停等入場，請配合現場交管人員指揮。

交通局籲請民眾可多利用公車或搭乘淡海輕軌，或選擇將車輛停放淡海輕軌沿線周邊停車場，再轉乘至淡水漁人碼頭站。請欲前往該處的民眾留意警廣和CMS、新北市即時交通資訊網等即時訊息，並配合交警指揮疏導，共同維持交通安全與順暢。

漁人碼頭 停車場

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