快訊

搶礁溪銀樓開槍打傷老闆後逃逸 歹徒今中午花蓮落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你累了嗎？別傻傻分不清秋乏原因 養成這習慣可改善

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院中醫師張煒東為「秋乏」病人把脈診治。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院中醫師張煒東為「秋乏」病人把脈診治。記者簡慧珍／攝影

古人相傳「春困秋乏」，季節轉換天氣變化大，人體容易疲倦，今天入秋衛福部彰化醫院中醫門診除了一般「秋乏」 病人，還多了接種新冠肺炎疫苗的病患，前者可多運動，後者可吃補心肺氣血的中藥，但兩者出現的疲勞症狀都可透過充足睡眠、不熬夜獲得較快速改善。

中醫部中醫師張煒東今天表示，疫苗進入人體，就像引發一場體內戰爭，戰爭過後，有些人恢復得比較慢，容易累，表面像「秋乏」，但無法借助多活動一下、做個運動之後就能恢復活力，這是今年比較特別的現象。

他說，打完疫苗後覺得特別疲累，初期症狀類似感冒，如果接種後兩周仍感疲勞，可服用中藥補心肺氣血，提升免疫力，單方有刺五加，複方的有生脈散、養心湯、炙甘草湯等中藥，大致上服用科學中藥1至兩周就能有效改善，恢復接種前的身體狀態。

為何人體出現「秋乏」症狀？張煒東指出，進入秋季，早晚天氣逐漸轉涼，日照時間逐日縮短，出汗減少等身體機能需要有個生理性的休整階段，所以清晨醒來後仍覺倦乏，還想再睡，於是有「秋乏」這個名稱。

秋天晚上變涼，體質相對虛弱或敏感的人會明顯感受天氣變化，即使白天「秋老虎」發威，晚上吹一樣溫度的冷氣到了半夜就會覺得冷，容易有輕微著涼的現象，所以最近輕微感冒或鼻過敏發作，或睡到半夜覺得冷導致睡不好，白天出現疲勞症狀，在辦公室做文書工作的人活動量少，身體循環比夏天差，特別容易疲勞。

張煒東說，要改善「秋乏」，可多曬太陽和多運動，要節制食用冰冷食物，注意腸胃系統的保養，補充滋潤的食物，但無論是「秋乏」或施打疫苗的疲累，最重要的是要保證睡眠充足，多休息、不要熬夜，讓臟腑功能得以迅速復原，最好是養成早睡早起的好習慣，按照中醫理論，午夜 11 點到凌晨1 點膽經運行，這個時候最好能夠熟睡，讓肝膽充分休息以儲備體力，如果允許，中午最好也能適當午休。

中醫 疫苗 中藥

延伸閱讀

莫德納心肌炎風險高…瑞典、丹麥年輕人改打BNT 專家說話了

蘇貞昌：本周疫苗總到貨量將逾2,300萬劑 超越人口總數

聽見基層聲音 新營疫苗施打不再烈日帳篷等候

加拿大將祭強制令 公僕、軍警與旅客都得打疫苗

相關新聞

影／推銷農村消費 陳吉仲口誤：羊奶非常難喝

「五倍券」明（8）日正式啟用，行政院農委會提供第一階段88萬份「吉祥數字」888元農遊券，第二階段明年2月9日後再抽58...

新冠期間增140萬次「未預期懷孕」 醫籲民眾做雙重防護

各國受新冠疫情影響，感染及死亡人數增加，衝擊各國醫療負擔，疫情期間因封城、人流管制，延長民眾居家時間，也大幅增加親密行為...

你累了嗎？別傻傻分不清秋乏原因 養成這習慣可改善

古人相傳「春困秋乏」，季節轉換天氣變化大，人體容易疲倦，今天入秋衛福部彰化醫院中醫門診除了一般「秋乏」 病人，還多了接種...

基隆幸運兒花236元 雲端發票中200萬特獎

財政部北區國稅局基隆分局今天表示，7-8月期統一發票開獎了，其中一組統一發票特獎的發票開在基隆市安樂區安一路的7-11，...

高鐵自由座爭議 王國材拋「等疫情好再全面開放」

國內疫情趨緩，交通部規畫開放高鐵自由座，但不賣站票，也就是說坐滿就不能站，中央流行疫情指揮也已同意，不過因為實際執行上相...

吳曜宇指揮NSO 首演作曲家蘇克經典向捷克致敬

指揮吳曜宇將與NSO國家交響樂團合作，在台灣首演捷克作曲家蘇克的第二號交響曲「阿斯拉耶爾」，透過演奏這首國寶級作曲家的作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。