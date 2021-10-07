澎湖輪完換恆春 皮膚紅疹就醫量突增

澎湖上月底不少民眾皮膚出現奇癢無比的紅疹，紛紛到皮膚科就診，屏東縣恆春鎮上月底起也傳出有民眾因皮膚紅疹就醫；恆春鎮衛生所主任郭仁雄說，患者出現紅疹部位是暴露在外的手臂、脖頸等處，評估是和澎湖相同毛毛蟲皮膚炎，因秋冬風大，毛毛蟲死後的細剛毛隨風接觸人體，請民眾不要恐慌，在戶外時穿著盡量遮住身體，較嚴重時可就醫。

恆春鎮民就醫的皮膚症狀都是點狀丘疹，奇癢無比，已有20多人就醫；郭仁雄說，恆春半島上月底開始出現秋冬特有「落山風」， 由於是風大後才有這些皮膚症狀，評估是毛毛蟲死亡後的細剛毛，因風大飄散在空氣中，接觸人體刺到皮膚，即引起過敏的紅腫和騷癢症狀。

他說，毛毛蟲皮膚炎可能併發鼻子過敏症狀，但疫情期間因戴口罩，不會見到呼吸道症狀，皮膚紅腫對外界物質產生的過敏症狀，沒有傳染性，通常一、二周內就會恢復，不抓破皮就不會留下疤痕，患者可自行冰敷舒緩，較嚴重時可就醫，由醫師開立抗組織胺口服藥及外擦藥膏，即可緩解症狀。

他說，衛生所1日通報縣衛生局展開環境消毒作業，從就醫患者住居地溯源追查，發現毛毛蟲出現的地點都是私有地，已請鎮公所清潔隊和地主溝通，加強環境消潔和消毒工作，民眾在戶外時穿著力，盡量遮住身體。