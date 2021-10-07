新北攜手量販業推Ubox循環包 「不塑」民眾可領折價券

為避免民眾因購物造成塑膠袋及紙箱浪費，新北環保局攜手民間推行「新北Ubox」循環包，民眾網購後的包材能交給業者回收消毒再利用，不只節省成本，也能造就循環經濟，讓新北市邁向不塑城市。

本土疫情爆發造成國內民眾生活及購物習慣的改變，網購比例成長不少，造成一次性包材大量浪費，環保局與量販業者推動「新北Ubox」，以取代一次性包材，並在今日與家樂福、配客嘉共同簽訂合作備忘錄，盼從源頭減量包材，並鼓勵循環利用。

環保局說明，從明天開始的每週五、六、日，中永和地區的家樂福商品網購包裹將全數改「新北Ubox」循環包，民眾取貨後只要再將空的循環包歸還至家樂福量販店、便利購門市及其他指定歸還點共計39處，即可領取限量1200組的家樂福APP百元電子折價券，且下次消費只要滿999元即可再享折價100元的優惠。

家樂福北南區區經理黃翠華表示，家樂福長年致力於減廢、減塑，過去也嘗試使用回收紙箱出貨，中和店線上購物回收紙箱的使用率更是達100%，期待藉由合作及民眾的環保意識，讓賣場成為更環保的消費場域。

配客嘉執行長葉德偉表示，公司致力推動「循環包裝 / 通路減塑」，成立以來已與近 100 個企業及公部門合作，並在全台佈建近 500 個包裝歸還點，協助減少網購「一次性包裝」使用及碳排放，而這次「新北Ubox」也是首次跨足網購外送領域，期待大家共同推動下減塑，讓網購、外送都能更環保。

環保局長程大維表示，疫情讓宅經濟發燒，也造成許多環保問題，像新北一年紙箱的使用量就達到1400萬個，而每減少使用1個一次性包材就可減少1.2公斤的碳排，希望特過這次與民間推動「新北Ubox」拋磚引玉、擴大效益，落實國際倡議的「2050年淨零碳」。

環保局指出，本次推出的「新北Ubox」循環包，正面印有「新北不塑之客」及「Ubox」LOGO，具保溫、保冷及防潑水功能且方便配送攜帶；背面也印有明顯標示「請您將我歸還」的字眼，提醒民眾取貨後歸還，業者回收後也會將循環包消毒再包裝出貨，落實防疫及循環經濟。