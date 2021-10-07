新冠期間增140萬次「未預期懷孕」 醫籲民眾做雙重防護

各國受新冠疫情影響，感染及死亡人數增加，衝擊各國醫療負擔，疫情期間因封城、人流管制，延長民眾居家時間，也大幅增加親密行為發生，導致「非預期懷孕」人次增加，卻沒有實際反映在生育率。台灣婦產科醫學會因應第15屆「世界避孕日」，持續推廣正確避孕觀念，減少意外懷孕發生，期盼賦予女性足夠的知識及自主權，在家庭計劃、自身健康作出明智規劃。

「#掌控自主權：為COVID世代女性引領數位醫療創新應用」亞太區線上會議，日前邀請各國政府代表、非政府組織（NGO）、遠距醫療供應商與產業協會，及具數位影響力的意見領袖等16位與會者響應。台灣由台灣婦產科醫學會（TAOG）青少女醫學小組召集人暨奇美醫院婦產部部長蔡永杰醫師代表出席。

蔡永杰表示，過去18個月受疫情影響期間，亞太地區約有1200萬人中斷避孕，導致140萬次的意外懷孕發生。疫情期間各國避孕效果不佳，有些國家女性使用避孕藥、避孕器，因疫情導致貨櫃中斷，無法取得貨源；而美國等西方國家即便貨量充足，但罹患罹患新冠肺炎人數多，民眾擔心到醫院，會暴露在潛伏病人旁邊，而不敢進一步就醫。

蔡永杰說，台灣疫情相較國外趨緩，民眾改為在家上班、大專院校也改為線上授課，待在家或租屋處時間多，大幅提高親密行為發生機會，原預估應能助長出生率，但根據內政部統計資料顯示，新出生數不升反降，推估恐多為因「非預期懷孕」，而選擇終止妊娠有關。根據教育部資料，2016年共有4000學生懷孕，20歲以下有2000至3000人意外懷孕，以此推估疫情期間數字可能更高。

「世界避孕日」為全球性活動，自2007年起推動至今15年來，致力推廣正確避孕觀念，減少意外懷孕。台灣婦產科醫學會長期關心未婚媽媽、在學青年，並赴校園進行避孕宣導，盼透過這次亞太線上會議，可以了解疫情期間亞洲各國政府在婦女健康、意外懷孕及避孕宣導所面臨的困境，以及如何透過數位醫療創新提供解決方案。

蔡永杰呼籲，台灣正面臨生育率下降的問題，目前政府積極提升試管嬰兒費用補助，已婚夫妻應多配合政府政策做好生育計畫，而年輕族群則要有正確的避孕觀念與規劃，避免因意外懷孕而面臨非預期的經濟與社會壓力。

台灣婦產科醫學會多年來持續透過各種數位方式傳遞「雙重防護」避孕觀念，呼籲女生服用常規避孕藥，男生正確使用保險套，不僅能阻止意外懷孕的發生，同時能預防性病，宣傳管道如校園避孕講座、8181避孕諮詢網站、Facebook「避子小姐」粉絲團、Line@避子小姐、避孕短劇及主題MV拍攝。此外，今年台灣婦產科醫學會更設計了一套避孕金頭腦網路遊戲，遊戲中結合專業婦產科醫師衛教解說，讓民眾在疫情期間，也能透過網路以趣味的方式取得正確避孕資訊。