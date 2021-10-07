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新冠期間增140萬次「未預期懷孕」 醫籲民眾做雙重防護

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
響應2021世界避孕日，台灣婦產科醫學會青少女醫學小組召集人暨奇美醫院婦產部部長蔡永杰，日前出席「掌控自主權：為COVID世代女性引領數位醫療創新應用」亞太區線上會議。圖／主辦單位提供
響應2021世界避孕日，台灣婦產科醫學會青少女醫學小組召集人暨奇美醫院婦產部部長蔡永杰，日前出席「掌控自主權：為COVID世代女性引領數位醫療創新應用」亞太區線上會議。圖／主辦單位提供

各國受新冠疫情影響，感染及死亡人數增加，衝擊各國醫療負擔，疫情期間因封城、人流管制，延長民眾居家時間，也大幅增加親密行為發生，導致「非預期懷孕」人次增加，卻沒有實際反映在生育率。台灣婦產科醫學會因應第15屆「世界避孕日」，持續推廣正確避孕觀念，減少意外懷孕發生，期盼賦予女性足夠的知識及自主權，在家庭計劃、自身健康作出明智規劃。

「#掌控自主權：為COVID世代女性引領數位醫療創新應用」亞太區線上會議，日前邀請各國政府代表、非政府組織（NGO）、遠距醫療供應商與產業協會，及具數位影響力的意見領袖等16位與會者響應。台灣由台灣婦產科醫學會（TAOG）青少女醫學小組召集人暨奇美醫院婦產部部長蔡永杰醫師代表出席。

蔡永杰表示，過去18個月受疫情影響期間，亞太地區約有1200萬人中斷避孕，導致140萬次的意外懷孕發生。疫情期間各國避孕效果不佳，有些國家女性使用避孕藥、避孕器，因疫情導致貨櫃中斷，無法取得貨源；而美國等西方國家即便貨量充足，但罹患罹患新冠肺炎人數多，民眾擔心到醫院，會暴露在潛伏病人旁邊，而不敢進一步就醫。

蔡永杰說，台灣疫情相較國外趨緩，民眾改為在家上班、大專院校也改為線上授課，待在家或租屋處時間多，大幅提高親密行為發生機會，原預估應能助長出生率，但根據內政部統計資料顯示，新出生數不升反降，推估恐多為因「非預期懷孕」，而選擇終止妊娠有關。根據教育部資料，2016年共有4000學生懷孕，20歲以下有2000至3000人意外懷孕，以此推估疫情期間數字可能更高。

「世界避孕日」為全球性活動，自2007年起推動至今15年來，致力推廣正確避孕觀念，減少意外懷孕。台灣婦產科醫學會長期關心未婚媽媽、在學青年，並赴校園進行避孕宣導，盼透過這次亞太線上會議，可以了解疫情期間亞洲各國政府在婦女健康、意外懷孕及避孕宣導所面臨的困境，以及如何透過數位醫療創新提供解決方案。

蔡永杰呼籲，台灣正面臨生育率下降的問題，目前政府積極提升試管嬰兒費用補助，已婚夫妻應多配合政府政策做好生育計畫，而年輕族群則要有正確的避孕觀念與規劃，避免因意外懷孕而面臨非預期的經濟與社會壓力。

台灣婦產科醫學會多年來持續透過各種數位方式傳遞「雙重防護」避孕觀念，呼籲女生服用常規避孕藥，男生正確使用保險套，不僅能阻止意外懷孕的發生，同時能預防性病，宣傳管道如校園避孕講座、8181避孕諮詢網站、Facebook「避子小姐」粉絲團、Line@避子小姐、避孕短劇及主題MV拍攝。此外，今年台灣婦產科醫學會更設計了一套避孕金頭腦網路遊戲，遊戲中結合專業婦產科醫師衛教解說，讓民眾在疫情期間，也能透過網路以趣味的方式取得正確避孕資訊。

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