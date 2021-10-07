5倍券玩國旅！長汎假期最高回饋5000元 去離島再送500

5倍券明天上路。長汎假期說，全力搶攻五倍券市場，推出「五倍券優惠FUN很大」超值專案，活動時間10月8日至10月22日，只要使用紙本五倍券或國旅券，報名國內團體旅遊最高可回饋5000元；參加離島指定團體旅遊再送500元；報名立榮假期自由行也立刻折抵500元。

長汎說，凡於活動期間報名國內團體旅遊或團體自由行，即可參加長汎假期「五倍券優惠FUN很大」專案，單筆訂單只要使用國旅券、紙本五倍券付款，即贈送國外團體抵用券，滿3000元送500元、滿5000元送1000元、滿1萬元送2000元，並可累積計算，最高可享20%回饋，國外團體抵用券效期可使用到2023年底，為解封後的出國旅遊做準備。此外若報名金門、馬祖、澎湖指定團體行程，出發當日再送500元現金。

長汎說，該專案特別推出客製化的高檔主題產品，例如旅遊專家推薦的「FUN奢泡湯品蟹雅敘南園3日」，全程尊榮九人座賓士，入住頂級南園人文客棧、泰安觀止溫泉會館，享受秋冬泡湯及啖大閘蟹的詩意，現在報名每人除團費現折1000元外，使用紙本五倍券再送4000元國外團體抵用券，最高可享5000元回饋，超值又划算。

長汎說，還有「曙光台東慢旅行3日」及「金門小兵遊戰地體驗營4日」，使用紙本5倍券除了回饋國外團體抵用券外，也享有現折團費的優惠。

長汎說，報名一位難求的「曙光台東慢旅行3日」，每人現折1000元，並可品嚐米其林三星主廚料理，以及台東慢食評鑑最高榮譽三星獎頭銜的原住民風味套餐；報名親子喜愛的「金門小兵遊戰地體驗營4日」，每人現折2000元，行程內的軍事訓練體驗，讓孩童學習如何團隊合作。

此外，立榮航空是國內航點最綿密的航空公司，密集的班次更是旅客前往離島及花東的交通首選。凡於該專案活動期間，訂購立榮假期並於12月29日前出發，只要在結帳時輸入折扣碼「UNIX5」，立刻折抵500元。