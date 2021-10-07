在3C中長大 逾8成家長認為孩子因數位科技分心

新冠疫情攪局，所幸科技進步，學習可以藉由3C產品不漏接，但遠距教學、分流工作，讓孩子和父母更普遍地使用數位工具，卻成為另一項隱憂。根據2021年4月來自《在數位中長大》的研究指出，超過9成的父母認為，數位媒體和科技為生活帶來負面影響，83%的人認為他們的孩子因為數位設備而分心。

這項研究由澳洲研究者進行，邀請澳洲各地將近2500名父母、祖父母，以及照顧者進行調查，以了解5至17歲的5000名孩子，在疫情期間數位設備的使用狀況。研究結果顯示，超過8成的孩子擁有1項螢幕數位設備，平均來說，每個孩子擁有3項以上的數位設備。

進一步發現，孩子對3C仰賴程度很高。其中，只有46%的父母表示，他們的孩子可以一天不使用數位設備，意味著超過半數的孩子，幾乎每天使用電子產品。

學習表現也與孩子多半抱著數位設備入睡有關，研究指出，總是允許孩子在床上使用數位設備的家庭，其中有將近6成的孩子學校課業受影響，且多數家長使用數位設備來陪伴孩子，超過一半的父母主要用來娛樂他們的孩子，只有2成的父母用來幫助學習，72%的父母意識到自己的數位使用習慣影響了孩子。

不過，還是有正面影響，許多父母相信數位設備和科技有助於孩子的數學、閱讀能力、社交技巧和友誼；9成的父母覺得數位科技讓家人和朋友之間的聯絡變得更容易。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨提醒，數位設備與生活已密不可分，對α世代的孩子它就像空氣與水般的存在，若頻繁的使用卻又不斷強調它的負面影響，容易形成心理上的衝突與愧疚感，建議父母不需過度擔心它的缺點，反倒可多善用它所帶來的好處。

例如除了休閒娛樂，如何積極地透過數位設備來幫助孩子學習、閱讀與社交，藉由智慧功能記錄孩子的情緒狀態、運動頻率與健康狀況，父母可先調整心態，檢視自身使用這些數位設備做什麼，才能與孩子討論如何掌握與分配使用的方式與時間。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長陳質采表示，現在孩子的生活型態與過往有很大的不同，孩子們從小接觸數位設備，成人的警覺這些改變如果影響孩子的童年生活，最顯著的影響其實是「睡眠」與「人際互動」。

她指出，螢幕數位設備產生的光容易刺激孩子的感官、所接受的內容也會造成情緒波動而影響睡眠；沒有控管的網路世界，孩子使用網路可能接收到不當的資訊、或遭遇網路霸凌。目前多數父母知道給孩子含糖飲料、糖果餅乾等零食不利健康，但沒意識到提供孩子數位設備也會帶來健康的危害，像是影響孩子睡眠、運動，造成肥胖和情緒等問題。再者，網路互動中的誘拐謾罵所造成的傷害，更難以防範。

父母可以從「覺察」做起，了解數位設備對孩子可能帶來的影響，與孩子一起認識新媒體，約定使用的時間與規範，提升他們的「網路素養」，讓孩子知道如何安全悠遊在網路世界，有主控網路的自主權，才能防範數位設備對孩子帶來的身心危害。