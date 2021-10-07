全台海拔最高眷村在哪？桃園眷村文化節揭曉謎底

桃園市長鄭文燦今出席北北基桃眷村文化節聯合線上記者會，與柯文哲、侯友宜及林右昌3名市長一起推薦地方美食和景點。桃園市文化局也在會後表示，因為疫情關係，桃園今年特別推出「演化論－2021全國眷村博覽會」線上展覽，展期至12月31日為止，有興趣的民眾可上活動官網（https://mkvrcevolution2021.com/forum/）欣賞。

鄭文燦表示，聊到桃園的眷村美食，不能不提中壢龍岡的米干，湯頭濃郁，當早餐或午餐都很適合。另外，到中壢龍岡品嘗米干，平鎮的忠貞市場也在附近，市場周邊還有許多特色美食，歡迎大家來發掘。

鄭文燦也說，桃園有憲光二村、馬祖新村和太武新村形成眷村鐵三角，馬祖新村比較廣為人知，但特別要提的是大溪太武新村，那裡有八二三炮戰故事館，記錄了戰爭時期居民生活，傳達和平有多重要。另外，憲光二村現有眷村中心，可以看到全國的眷村研究和田野調查，預計明年完成移民博物館，收藏大時代的故事。

文化局表示，中華民國眷村資源中心是桃園市政府與財團法人榮民榮眷基金會共同設立，集結各地眷村保存推廣能量，以及傳承記憶和擘劃未來的可能。此次線上展覽除了收錄全台10處眷村環境、建築及人文歷史色彩，還有像是全台海拔最高的博望新村等眷村冷知識等著民眾一探究竟。