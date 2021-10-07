苗栗大閘蟹有防偽蟹環 徐耀昌籲請消費者認明

苗栗大閘蟹邁入第11年，創造高經濟價值，今天上市發表會，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人推薦，苗栗的水質好，及專業養殖，並通過64項的藥物殘留及戴奧辛含量的檢驗，品質有保證，籲請消費者認明產地防偽蟹環採購。

今年苗栗大閘蟹價格維持平穩，水準與去年差不多，縣府建議售價，1隻重2.5到3兩180元，3到4兩320元，4到5兩460元，5到6兩690元，6到7兩900元，7兩以上議價。

苗栗大閘蟹養殖戶今年有33戶，養殖面積約16公頃，放養量約26萬隻，今天上市發表會，徐耀昌說，苗栗條件得天獨厚，有好的水質，及專業技術，大閘蟹從蟹苗進口一直到養殖成蟹，各個環節都經過嚴格把關，通過64項藥物殘留及戴奧辛的抽檢，合格才能掛上產地防偽蟹環，苗栗大閘蟹超人氣，也引來不肖業者覬覦。

徐耀昌指出，網路上大量出現惡質冒名的加工產品，影響苗栗大閘蟹的聲譽，安全也堪慮，請消費者選擇有信譽的電商平台，或直接到大閘蟹養殖場選購，認明苗栗大閘蟹獨特專屬「產地QR code標章雷射防偽蟹環」，才是品質與健康的保證。