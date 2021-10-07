快訊

直播／第10輪BNT加開限8小時內預約！ 指揮中心下午2時記者會

基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貴婦瓶蓋轉不開竟是發炎引起 就醫免受失能之苦

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳俊宏說明，類風濕性關節炎患者治療後的情況。圖／亞大醫院提供
醫師陳俊宏說明，類風濕性關節炎患者治療後的情況。圖／亞大醫院提供

台中63歲馮女士四年前出現手部關節及頸部不適、容易疲倦等症狀，嚴重時，甚至無法轉門把、開瓶蓋，赴醫檢查確診為類風濕性關節炎，所幸發現得早，透過傳統免疫調節藥物治療，一年後病情得以控制；無獨有偶，66歲李女士10年前發病，起初使用傳統免疫調節藥物治療，卻仍有發炎反應，改透過健保申請的生物製劑治療後，症狀終獲得控制，醫師提醒，類風濕性關節炎列入全民健保重大傷病，若無好好治療，可能造成失能、縮短平均壽命，不可不慎。

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科內科教授、亞洲大學附屬醫院過敏風濕免疫科主治醫師陳俊宏說，類風濕性關節炎是全身性自體免疫疾病，也是國人常見的慢性關節疾病，由於患者本身因免疫系統失調，會把自己的關節當成攻擊目標，造成關節發炎、變形，甚至會導致內臟器官發炎與侵犯，可能危及性命與生活機能。

陳俊宏指出，目前研究認為此病的發生與基因、環境有關，若患者本身具家族基因，加上暴露於抽菸、感染的環境下，都可能會誘發此病。

2010年美國風濕病學院最新的診斷標準，當小關節出現症狀，就要提高警覺，包括早晨關節僵硬且不適超過1小時、有3個或以上關節發炎、對稱性關節、在身體特定部位可摸到皮下結節、發炎指標ESR（紅血球沉降速率）及CRP（C反應蛋白）呈陽性反應，就應及早接受治療。

陳俊宏提醒，類風濕性關節炎從體內產生抗體到出現症狀而確診，通常需要7到10年，所以有易感體質的患者若能及早發現並就醫，接受適當的預防和治療，並有意識地建立良好生活，如飲食清淡、減肥、作息正常、戒菸等，將誘發因子去除，就能降低日後失能的狀況。

類風濕性關節炎 患者 健保

延伸閱讀

蜂窩性組織炎嚴重恐截肢 別讓小傷口變大問題5點提醒

台東達仁鄉衛生所設C肝門診 高醫支援照顧偏鄉

換季「防關節卡卡」 營養師：攝取這9大營養

膝關節痠痛、走路卡卡是退化性關節炎？ 醫師告訴你４種舒緩及治療方法

相關新聞

中午12時18分宜蘭外海規模4.9地震 最大震度1級

中央氣象局發布地震報告，今天中午12時18分，在宜蘭縣政府東南東方81.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.9地震...

熱低生成最快今晚成獅子山颱風 周末可能圓規颱風形成

海南島東南方今天上午8時形成熱帶性低氣壓。中央氣象局說，最快今晚有機會發展成今年第17號颱風獅子山。氣象局也說，菲律賓東...

動物園、兒童新樂園周六起取消預約制 改限容留人數

北市再放寬社教機關及兒童新樂園管制措施，教育局表示，10月9日起取消入園(館)預約制，天文館每日容留上限為1200人，兒...

超搶手！大稻埕煙火節限量3千進場 3小時湧1.7萬登記

受疫情影響，原訂農曆七夕舉辦的台北大稻埕煙火節，延至10月16日登場，往年湧入8萬人潮的煙火節，今年也規定容留上限3千人...

鐵道慢旅行 輕鬆優遊北迴線、宜蘭線

鐵道旅行的魅力，在於路線及時刻的掌握度高，搭上車之後，就可以輕鬆自在地享受旅行及沿途風景。台灣的鐵道發展史已逾百年，除了環島路線，也有多條支線，列車沿著鐵道行進，或穿山越嶺、或傍海而行，樂山樂海，窗景變化豐富；鐵道上大大小小的車站，從設置點、站體建築、在地風情、周邊產業……也都各有風景。

貴婦瓶蓋轉不開竟是發炎引起 就醫免受失能之苦

台中63歲馮女士四年前出現手部關節及頸部不適、容易疲倦等症狀，嚴重時，甚至無法轉門把、開瓶蓋，赴醫檢查確診為類風濕性關節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。