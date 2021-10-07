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冷凍鮭魚肚驗出鎘超標 營養師：恐致孕婦胎兒畸形

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
營養師陳宗裕表示，如果孕婦長期吃下含有重金屬「鎘」的食物，恐導致胎兒畸形。圖片來源／ingimage
營養師陳宗裕表示，如果孕婦長期吃下含有重金屬「鎘」的食物，恐導致胎兒畸形。圖片來源／ingimage

台北市衛生局9月份進行水產抽檢專案，共抽查15項產品是否含有重金屬，包括蝦類、魚類、貝類各5件，其中「冷凍鮭魚肚」檢出含有0.09ppm的「鎘」，已超過訂定標準。對此，營養師陳宗裕受訪時表示，若不慎吃下含鎘食品，初期會造成惡心嘔吐，後續還會損傷內臟與骨質疏鬆等症狀，孕婦食用還可能會導致胎兒畸形，不可不慎。

衛生局公布檢驗結果，其中冷凍鮭魚肚檢出重金屬鎘，含0.09ppm，已經超過0.05mg/kg標準與違反《食品安全法》規定，應予沒入銷毀、限期改正，該產品必須全數下架不得販售，查產品來源為桃園市，已移請所轄衛生局查處，若屆期不改善，可罰3萬元到300萬元罰鍰。

營養師陳宗裕指出，世界衛生組織發布鎘為一級致癌物（Group 1），鎘容易在生物體中累積，例如動物、海產類等，然後透過人類的攝食之後，累積在生物體內。

陳宗裕說，若不慎吃下含有鎘的食物，初期可能會有腸胃道症狀如噁心、嘔吐、腹瀉等，往後會造成如肺臟損傷、骨骼疼痛、骨質疏鬆、及病理性骨折，也就是俗稱的痛痛病。如果長期食用，會慢性累積在腎臟使功能惡化，造成腎小管病變、導致蛋白尿、以及內分泌失調如造血功能降低導致貧血等。

陳宗裕表示，鎘對於兒童來說傷害更大，除了可能會影響內臟、肌肉的生理運作，以及骨骼發展外，若懷有身孕的婦女吃了，還可能會導致胎兒畸形，食物吃下肚前必須要看清楚成分標示，並且購買具認證標章的水產品。

衛生局 鮭魚 骨質疏鬆

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