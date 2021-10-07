鄭成功有新代言！台南古蹟區推「成功爆米花」保你成功

「延平郡王鄭成功」又有新代言！台南市文化局趁著國慶連假前夕推出「成功系列」創意商品「成功爆米花」搶商機，這次鄭成功手持金黃色玉米穗，搭配「磅番麥，賀呷」的標語，令人會心一笑，加上經典口號「保你成功」，希望民眾在品嘗的同時也能「心花朵朵開，心情好起來」。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有豐富文化資源，文化資產的保存活化與文化創意的加值開發，一直都是市府致力推廣的主軸。此次產品以2024年即將陪著台南迎接400周年、擁有「台灣城殘蹟」及「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」2個國定古蹟、別具歷史意義的熱蘭遮城為主題。

熱蘭遮城即為安平古堡，1624年由荷蘭人起造，鄭成功來台後，改為鄭氏居住的城堡，又名「王城」。黃偉哲說，這次商品特別介紹熱蘭遮城小知識，休閒食品結合歷史文化，寓教於樂，也讓年輕人能更了解台南在台灣整體歷史的重要性。

文化局長葉澤山指出，「成功爆米花」產品包裝設計沿襲「成功系列」，以「延平郡王鄭成功」為主體，即日起在台南古蹟區獨賣，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館、1661台灣船園區等7處紀念品商店限定販售。