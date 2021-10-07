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超搶手！大稻埕煙火節限量3千進場 3小時湧1.7萬登記

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
往年湧入8萬人潮的煙火節，今年將規定容留人數上限3千人，並採預約抽籤制。本報資料照片
往年湧入8萬人潮的煙火節，今年將規定容留人數上限3千人，並採預約抽籤制。本報資料照片

受疫情影響，原訂農曆七夕舉辦的台北大稻埕煙火節，延至10月16日登場，往年湧入8萬人潮的煙火節，今年也規定容留上限3千人，採預約抽籤制，今天上午9點在台北通開放預約登記，截至中午12點，登記人數湧入1萬7395人，截至目前，中籤率約8.6%。

北市觀傳局表示，民眾還可以登記至10月10日24時止，系統將於10月12日上午10點抽籤，共計1500組(1人中籤、2人同行)、3000位民眾可憑台北通入場，

因疫情延期的大稻埕煙火節將於10月16日舉辦，今年主題為「自由戀、愛無限、2021大稻情人節煙火放閃」，北市觀傳局也邀請歌手魏如萱、曾沛慈、告五人等人浪漫開唱。

觀傳局表示，今年大稻埕煙火節活動限量3千人，採預約進場，10月7日將於台北通預約登記；登記至10月10日24時止，電腦程式會自動抽籤；系統會在10月12日上午10時將抽中的1500個名額(一人中籤、兩人同行)，逐序派送入場憑證至台北通優惠券票夾；10月16日晚間7時至9時活動在延平河濱公園登場。

至於民眾抽中活動當天也會贈送野餐墊，提醒參與現場活動民眾，還是要保持社交距離，全程戴口罩，活動現場不設市集攤位，場內禁止飲食（補充水分除外），現場亦將加派人員宣導民眾保持安全社交距離。

社交距離 觀傳局 大稻埕

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