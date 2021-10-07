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原民文化融入一站式婚禮服務 獲原民會百萬創業金

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「瑪樂法婚禮顧問整合行銷」開幕茶會。圖／原民會提供
「瑪樂法婚禮顧問整合行銷」開幕茶會。圖／原民會提供

台東的好山好水，是舉辦婚禮的理想地點。卑南族青年謝京穎創辦的「瑪樂法婚禮顧問整合行銷有限公司」，參與今年原民會的輔導精實創業計畫，獲得100萬的創業金與6個月的專業輔導，打造將豐富原民文化融入婚禮的一站式的婚禮服務。

原民會表示，「瑪樂法婚禮顧問整合行銷有限公司」公司創辦人謝京穎是來自台東大武鄉大鳥村的卑南族人，以自身在婚禮顧問統籌、婚禮主持、婚禮歌手等婚禮相關領域多年的經驗，結合團隊成員的婚紗攝影及新娘秘書的專業。謝京穎看到現代人大多因事業忙碌，無暇規劃理想婚禮，但常又嚮往海島婚禮樣態，希望在台灣後花園之稱的臺東，協助新人規劃及舉辦海島、森林山谷等婚禮樣態，進而改變婚禮產業的服務方式，打造有整合及統籌能力的婚禮顧問公司。

謝京穎今年參與原民會的輔導精實創業計畫，並最終獲得100萬的創業金與6個月的專業輔導，以主題婚禮、婚禮布置及紀錄、婚禮統籌、蜜月旅行團及親友團等一站式的婚禮服務，希望透過台東豐富的人文風情、自然景觀資源及部落文化，提供新人難忘婚禮回憶的同時，也藉由串連在地原住民族產業的婚禮伴手禮，進一步提升在地產業的能見度，帶動當地的產業發展及就業機會。

原民會表示，自104年起推動輔導精實創業計畫，提供最高100萬元之創業第一桶金，並以多樣的創業培訓課程，及顧問與業師實地訪視諮詢輔導，提升創新商業模式、經營及財務管理知識，強化產業競爭力；今年已是推動本計畫的第七個年頭，成功輔導140個新創事業團隊，藉由陪伴族人創業，逐步落實創業藍圖，在創造企業利潤的同時，亦帶動族人就業機會，創造共享共榮的部落經濟。

婚禮 創業 台東

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