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地瓜供應青黃不接價格翻倍 想吃親民價地瓜等這時節

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉長蔡鴻喜（左）和鄉民代表許瑞芳請民眾選購大城鄉農畜產品，多照顧西南角農民。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉長蔡鴻喜（左）和鄉民代表許瑞芳請民眾選購大城鄉農畜產品，多照顧西南角農民。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎防疫社交指引措施逐步鬆綁，地方活動隨著活絡，彰化縣大城鄉公所今天行銷鄉內農畜產品，鄉長蔡鴻喜化身最佳推銷員，介紹大城鄉地瓜、黃金蜆、蛋雞、肉雞、毛豬、小麥等全台產量數一數二的農產品，「吃就要吃尚讚，來大城鄉就對了。」

大城鄉公所在大城鄉演藝廳門前行銷鄉內農畜產品，鄉內精緻農畜產品一字排開，從生鮮農產品到鴨肉貢丸、香腸，種類豐富，芳苑警分局、鄉民代表、大城國中、大城鄉蕃薯生產合作、蕎麥產銷班等機關團體都派員參加，鄉內西港國小表演擊鼓和舞蹈，場面熱鬧。

蔡鴻喜逐一介紹鄉內農畜產品，相當豐富，黃金蜆養殖、小麥種植的面積堪稱全台第一，全年供應小麥已約200公頃，是國產小麥的主力，市面許多烘焙食品標榜台灣小麥，大多來自大城鄉，至於黃金蜆作菜、製成養生食品都熱銷，大城鄉另一項知名作物是地瓜，一年四季賣到外國廣受歡迎。

大城蕃薯生產合作社理事主席陳啟峰說，大城鄉種植地瓜面積以每年20%成長，目前逾1600公頃，僅次於雲林縣，大城鄉地瓜最大宗的是66號黃肉地瓜，其次依序為栗香地瓜、紫心地瓜、台農57號，農民一年四季種植，不分一期或二期轉作。

陳啟峰又說，66號黃肉地瓜可全年供應，新加坡客戶指定購買，馬來西亞偏愛台農57號，香港消費者對大城鄉4種地瓜都愛，有了外國市場，大城蕃薯生產合作社看好大城鄉地瓜種植前景，應該有增有減。

今年6月梅雨和8月上旬大雨，重創各類農產品生長，大城鄉地瓜損傷約五成。陳啟峰表示，幸好大城鄉土質屬於「半砂土」，排水性及透風性都好，農民在8月下旬陸續復耕，種植3個月，預計11月可望恢復正常產量。

經過兩個月消化先前地瓜存貨，現在地瓜供應處於青黃不接；陳啟峰說，市面零售價每台斤50至60元，是平常的一倍，一個月後復耕地瓜量產上市，價格將逐漸回穩，如果消費者想買到價格親民的地瓜，可能要等到明年春節前一個月，也就是今年12月。

地瓜怎麼煮最好吃？地瓜達人陳啟峰建議，地瓜不削皮以保存最大量營養，切掉頭尾，洗淨後放入電鍋，鍋內放適當的水蒸熟地瓜，起鍋時，最好鍋內不要殘留水分，如吃不完可放冷藏兩天，或直接放冷凍，下次食用前放冷藏退冰即可。

彰化縣大城鄉公所邀請鄉內機關團體聯手行銷鄉內農畜產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉公所邀請鄉內機關團體聯手行銷鄉內農畜產品。記者簡慧珍／攝影

農民 生產合作社

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