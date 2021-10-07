快訊

高雄陸軍步校疑榴彈爆炸 2士兵遭波及受傷送醫

昔下令全黨挺黃捷 為何這次蔡英文沒有動員搶救陳柏惟？

騎自行車賞「國慶鳥」 茂管處至屏東禮納里辦遊程

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄茂林國家風景區管理處已在屏東禮納里記錄到有國慶鳥之稱灰面鵟鷹過境，將在本月9日辦活動賞鷹。圖／鄭政卿提供
高雄茂林國家風景區管理處已在屏東禮納里記錄到有國慶鳥之稱灰面鵟鷹過境，將在本月9日辦活動賞鷹。圖／鄭政卿提供

迎接「國慶鳥」灰面鵟鷹，觀光局茂林國家風景區管理處串連轄內景點與業者，將在本月9日於屏東縣瑪家鄉禮納里部落舉辦的「禮鷹如此賞鷹遊」，結合自行車、賞鷹與部落文化，邀民眾就近賞鷹，茂管處表示，9月起已有灰面鵟鷹陸續過境，遊程也將邀請高雄野鳥學會駐點解說。

茂管處長柯建興表示，9日將在禮納里部落舉辦的「禮鷹如此賞鷹遊」現場也有原住民特色市集、午後音樂饗宴、賞鷹闖關遊戲，讓遊客來到禮納里，好看、好玩、好吃又好買，活動內容豐富，CP值極高。

茂管處表示，喜愛賞鷹的民眾每年十月會到墾丁、茂林國家風景區觀察，目前已陸續有灰面鵟鷹過境茂管處轄區的紀錄，壯觀情形不亞於墾丁，民眾可就近至禮納里遊客中心，使用望遠鏡直擊「國慶鳥」灰面鵟鷹成群過境盛況，搭配高雄市野鳥學會駐點專業解說，為這趟單車行增加收穫。

茂管處說，除本次的騎自行車賞鷹活動，另在本月23日於新威森林公園舉辦「新威單騎闖關趣」，及11月6日「安坡部落單車童玩趣」兩場自行車系列活動，民眾參加任一活動還可現場獲得獨家溫泉入浴包，與溫泉包合照上傳至茂管處粉絲專頁指定貼文，即可參加抽獎獲得加碼好禮住宿券，更多遊程及活動資訊可至茂管處官網 https://www.maolin-nsa.gov.tw 或關注臉書粉專「Fun心遊茂林」。

高雄茂林國家風景區管理處將在屏東禮納里舉辦「禮鷹如此賞鷹遊」遊程，邀民眾騎自行車賞灰面鵟鷹。圖／茂管處提供
高雄茂林國家風景區管理處將在屏東禮納里舉辦「禮鷹如此賞鷹遊」遊程，邀民眾騎自行車賞灰面鵟鷹。圖／茂管處提供
高雄茂管處舉辦自行車旅遊系列活動，遊客只要報名任一遊程，即可獲得獨家山城溫泉入浴包。圖／茂管處提供
高雄茂管處舉辦自行車旅遊系列活動，遊客只要報名任一遊程，即可獲得獨家山城溫泉入浴包。圖／茂管處提供
高雄茂林國家風景區管理處已在屏東禮納里記錄到有國慶鳥之稱灰面鵟鷹過境，將在本月9日辦活動賞鷹。圖／鍾益新提供
高雄茂林國家風景區管理處已在屏東禮納里記錄到有國慶鳥之稱灰面鵟鷹過境，將在本月9日辦活動賞鷹。圖／鍾益新提供

灰面鵟鷹 自行車 國家風景區

延伸閱讀

秀創意！尋找喔熊的小編好朋友 徵選圖文拿6,000元現金禮券

台灣自行車一哥馮俊凱 挑戰全運會個人公路賽七連霸

「網美級」公廁！茂林風管區獨特亮點　原民藝術、童趣風變裝

菸葉廠遺址再生 「屏菸1936文化基地」年底前揭幕

相關新聞

動物園、兒童新樂園周六起取消預約制 改限容留人數

北市再放寬社教機關及兒童新樂園管制措施，教育局表示，10月9日起取消入園(館)預約制，天文館每日容留上限為1200人，兒...

熱低生成最快今晚成獅子山颱風 周末可能圓規颱風形成

海南島東南方今天上午8時形成熱帶性低氣壓。中央氣象局說，最快今晚有機會發展成今年第17號颱風獅子山。氣象局也說，菲律賓東...

國慶連假天氣分2階段！這天起低氣壓攪局 北東雨勢加劇

國慶連假將至，中央氣象局說，國慶連假三天連假中，天氣分兩階段，周末偏穩定，連假最後一天起低氣壓靠近，北部、東半部雨勢加劇...

鐵道慢旅行 輕鬆優遊北迴線、宜蘭線

鐵道旅行的魅力，在於路線及時刻的掌握度高，搭上車之後，就可以輕鬆自在地享受旅行及沿途風景。台灣的鐵道發展史已逾百年，除了環島路線，也有多條支線，列車沿著鐵道行進，或穿山越嶺、或傍海而行，樂山樂海，窗景變化豐富；鐵道上大大小小的車站，從設置點、站體建築、在地風情、周邊產業……也都各有風景。

騎自行車賞「國慶鳥」 茂管處至屏東禮納里辦遊程

迎接「國慶鳥」灰面鵟鷹，觀光局茂林國家風景區管理處串連轄內景點與業者，將在本月9日於屏東縣瑪家鄉禮納里部落舉辦的「禮鷹如...

我國第一個火箭發射場落腳屏東旭海 最快10月底拍板

國家太空中心主任吳宗信今天表示，已選定屏東縣旭海做為科技部短期科研火箭發射場，政府每周都有官員到當地溝通，預計今年10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。