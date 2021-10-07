騎自行車賞「國慶鳥」 茂管處至屏東禮納里辦遊程

迎接「國慶鳥」灰面鵟鷹，觀光局茂林國家風景區管理處串連轄內景點與業者，將在本月9日於屏東縣瑪家鄉禮納里部落舉辦的「禮鷹如此賞鷹遊」，結合自行車、賞鷹與部落文化，邀民眾就近賞鷹，茂管處表示，9月起已有灰面鵟鷹陸續過境，遊程也將邀請高雄野鳥學會駐點解說。

茂管處長柯建興表示，9日將在禮納里部落舉辦的「禮鷹如此賞鷹遊」現場也有原住民特色市集、午後音樂饗宴、賞鷹闖關遊戲，讓遊客來到禮納里，好看、好玩、好吃又好買，活動內容豐富，CP值極高。

茂管處表示，喜愛賞鷹的民眾每年十月會到墾丁、茂林國家風景區觀察，目前已陸續有灰面鵟鷹過境茂管處轄區的紀錄，壯觀情形不亞於墾丁，民眾可就近至禮納里遊客中心，使用望遠鏡直擊「國慶鳥」灰面鵟鷹成群過境盛況，搭配高雄市野鳥學會駐點專業解說，為這趟單車行增加收穫。