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我國第一個火箭發射場落腳屏東旭海 最快10月底拍板

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
民營火箭公司去年擬發射火箭「飛鼠一號」，因在地部落居民反對、發射場地目不符等因素，臨時喊卡。本報資料照片
民營火箭公司去年擬發射火箭「飛鼠一號」，因在地部落居民反對、發射場地目不符等因素，臨時喊卡。本報資料照片

國家太空中心主任吳宗信今天表示，已選定屏東縣旭海做為科技部短期科研火箭發射場，政府每周都有官員到當地溝通，預計今年10月底參加旭海部落會議，若協商順利，將正式拍板定案。

我國首間民間火箭公司晉陞原定2019年底在台東南田部落發射火箭，因使用原住民部落農地，遭台東縣政府以地目不符開罰。為替太空團隊開拓發射場，科技部去年中規畫屏東旭海一塊地做為發射場地，不過去年10月正式公告「科技部短期科研探空火箭發射場域作業指引」時，又不見合法用地列在該指引中。

立法院教育及文化委員會今天邀請科技部長吳政忠報告業務並備詢，吳政忠表示，原本今年5月就要與旭海部落居民達成協議，未料受新冠肺炎議情影響，部落會議延後到最近才要召開。科技部將配合部落會議，積極與當地居民溝通，取得部落同意權來設置發射場域。

吳宗信進一步說，選在旭海的是短期科研火箭發射場，太空中心預計明年中旬法人化，接著會開始規畫成立國家火箭發射場。規畫過程要經過選址、環評等程序，預估還要再花一、兩年才能拍板。

吳宗信也說，晉陞的火箭「飛鼠一號」量體太大，即便旭海場地落成，該公司還是要按目前規畫，在澳洲發射場發射。飛鼠一號日前在澳洲傳出發設時起火，但該公司還有備用火箭，正在檢討問題，還有可能發設，相關發射計畫並非外媒所說的「完全失敗」。

立委高金素梅表示，飛鼠一號移師澳洲試射，傳出當地居民嫌吵，且還冒煙、起火，顯示火箭發射有一定危險性。她呼籲政府停止為了晉陞，或為了迎合相關團體意見，就趕著通過太空法，應待規畫完善再上路。

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