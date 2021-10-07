動物園、兒童新樂園周六起取消預約制 改限容留人數

北市再放寬社教機關及兒童新樂園管制措施，教育局表示，10月9日起取消入園(館)預約制，天文館每日容留上限為1200人，兒童新樂園為4800人，動物園為1萬人。

教育局表示，從10月9日起，主要是全面取消預約制、放寬容留人數及開放更多場地等鬆綁項目。動物園、天文館、兒童新樂園皆於本周六起取消入園(館)預約制，改以容留人數上限管制，天文館每日容留上限為1200人，兒童新樂園為4800人，動物園為1萬人。

教育局表示，開放場地部分，市立圖書館館內空間全面開放，館內容留人數至少1.5公尺/人，有固定座位者採梅花座或間隔座，無固定座位者保持1.5公尺距離。

兒童新樂園開放室內兒童劇場「如果劇場」假日營運，劇場內採梅花座（幼兒與同行家人得視需要調整併座）、禁止飲食、每場次消毒，演員需有疫苗接種紀錄逾14日或有7日內檢測陰性紀錄，取消與觀眾互動。

天文館開放展示場兒童區與觀測室，並因應疫情之人流管制措施，進行現場滾動式調整，同時開放場地租借，並自10月9日起恢復周六夜間開放，各設施開放時間亦隨之進行調整。

動物園除熱帶雨林室內館因放養靈長類動物，考量國外有靈長類動物染疫案例故暫不開放，其餘室內管區皆全面開放，並嚴格進行人流管制及定時清消，另開放已施打第一劑疫苗之學生參與公共服務預約。

教育局提醒，管制放寬是以嚴謹防疫為前提，請大家進入各場館應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，主動積極配合場館各項防疫措施。