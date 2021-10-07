癌友年砸百萬藥費為活命 台灣癌症基金會提解方

全台每年有11.6萬人罹癌，健保給付仍趕不上癌症新藥問世速度，許多癌友每年須花費百萬元藥費只為活下去。台灣癌症基金會呼籲成立新藥基金，由政府、癌友、藥廠共同負擔。

癌症自民國71年起高居台灣10大死因之首，根據衛生福利部國健署最新公布的107年癌症登記報告，全台一年有多達11.6萬人初次確診癌症，平均每4分31秒就有1人罹癌。

隨癌症新藥問世，癌友有更多機會得以治癒或延長性命，但因藥價高昂，並非人人都負擔得起，即便新藥已陸續納入健保，但癌友的生命仍跟不上新藥給付速度，健保也面臨龐大財務壓力。

根據健保署統計，癌症醫療費用從103年新台幣782.69億元一路成長至2020年的1200億元，但仍有許多癌症新藥至今遲遲未納入健保。

王小姐46歲確診卵巢癌第4期，確診之初她先接受常規化療，半年後癌指數持續上升，為了陪2名年幼女兒長大，她選擇使用自費的癌症新藥，即便她和丈夫已是雙薪家庭，仍難以負荷高昂藥費，只能以房屋二貸換現金來籌治療費。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌友確診初期的治療費用大多有健保給付，但隨病程進展，後續藥物即便有健保給付，條件也相當嚴格，許多癌友還是必須自費使用新藥救命，一年光是藥費至少就百萬元起跳，癌友只能在全自費用藥或無藥可用之間二選一。

蔡麗娟說，台癌近3年展開一系列癌症新藥可近性研究，其中有專家建議，應以健保體制外設置補充財源，透過病友部分負擔分擔治療費用；據調查，若能使用新藥，多達67%癌友願意以部分負擔方式，每月多負擔2萬元以上藥費。

蔡麗娟指出，英國為確保癌友都能接受治療，便由政府出資設置癌症藥物基金（Cancer Drug Found），2016年至2020年治療4萬9800名癌友，通過170種不同癌症適應症的82種藥物。

蔡麗娟呼籲台灣應參考英國經驗設立「台灣癌症新藥多元支持基金」（TmCDF），由政府、病友、藥廠多元參與機制，減輕癌友負擔、增加新藥可近性，同時可藉此針對療效仍有不確定性的癌症新藥蒐集「真實世界數據」，作為未來是否納入健保的參考。

不過，蔡麗娟坦言，設立「台灣癌症新藥多元支持基金」仍有3大問題有待解決，首先是病友權益，例如哪些藥物能納入、新藥適應症、部分負擔級距設置、如何保障弱勢族權；其次是運作面，包括這套體系如何運作，怎麼讓醫院就醫的民眾能夠進入這套體系；第3是制度面，像是法源依據為何、該由誰管理等。

蔡麗娟說，台癌下週起將舉辦3場工作坊，聚焦上述3大問題，盼替癌友及健保尋求解決之道。