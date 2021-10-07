阿嬤走路歪一邊、說話口齒不清 一查右側頸動脈幾阻塞

新冠肺炎疫情趨緩，72歲的阿嬤搭團到南部廟宇進香走路偏一邊，回家後出現說話口齒不清，經家人協助就醫查出右側頸動脈幾乎完全阻塞，差點引發大範圍腦中風，經置放頸動脈支架後已痊癒。阿嬤回診時，感謝澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師張耿豪醫治，並說還好有拜有保庇，揀回老命。

張耿豪建議，年滿50歲以上的民眾，若突然出現視力不清楚、手腳麻痺無力或講話突然大舌頭等症狀，千萬要提高警覺及時就醫，以免延誤了治療的黃金時機。

阿嬤表示，她口罩戴好戴滿隨著進香團到南部廟宇進香，有團員提醒她好像走路會稍微偏一邊，她不以為意，沒想到進香返家幾天後，說話說一半突然口齒不清，還會頭暈頭痛，家人趕帶她就醫。

張耿豪說，這名患者經血管攝影，發現右側內頸動脈嚴重狹窄超過90%，因考慮患者年邁，傳統的外科手術風險偏高，與家屬詳細討論後，接受微創頸動脈支架置放術，從患者鼠蹊部放入導管，先置入過濾網導絲預防術中血栓流進腦血管，再置放頸動脈支架，順暢血管通道。患者術後兩天出院，幾個月下來，沒有口齒不清與走路不穩的情形。