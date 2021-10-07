國慶3天連假 新竹縣各景點路段將執行交通疏導

國慶3天連假將至，新竹縣警察局因應連假出遊車潮，特別針對轄內的六福村、內灣老街及北埔老街等景點及其周邊道路，以及對外聯絡道理等路段，將實施交通疏導管制，縣府則鼓勵民眾多利用大眾運輸，同時做好防疫，警方也將隨時網路社群發布路況。

縣府表示，目前已規畫針對國道3號關西交流道、台3線北埔段、縣道120線等路段，不定時交通疏導管制，同時預期國道1號湖口至竹北路段易塞車，呼籲民眾多利用台1線、台31線、台61線等，避開國道塞車路段。

其中在關西六福村周邊部分，原本車行路線為走國道3號關西交流道下，經正義路轉光明路前往，但當車流多時，交流道下正義路、正義路轉光明路等交會點均易塞車，因此建議遊客可利用118線前往，或在118線提前轉竹18前往六福村，避開車潮。

在通往北埔商圈的疏導方面，台68與台3線交會點、122線與台3線交會點都是交通瓶頸，建議可利用竹東鎮北興路、工業一路、中正南路，再接回台3線前往北埔，以避開車潮。

內灣商圈部分，建議遊客可將車輛停放於台3線旁的台鐵內灣線九讚頭火車站前停車場，至九讚頭車站搭乘內灣線火車前往內灣，可欣賞沿途風景，免去塞車麻煩；若自行開車往來，除了120線之外，新竹縣也規畫永豐橋、增昌橋方向的替代道路。

新竹縣警方將運用FB社群網站、LINE訊息等，發布交通即時路況，建議用路人避開車潮，改走替代道路，民眾也可隨時收聽警廣交通台（FM104.9），掌握最新交通狀況，以便及時改道行駛替代道路。