北市衛生局抽檢15項水產 冷凍鮭魚肚驗出超標「鎘」

台北市衛生局今天公布水產品抽驗結果，包括餐廳、賣場及市場等販售場所，共計抽驗15件，檢驗結果1件「冷凍鮭魚肚」檢出重金屬鎘含量超過標準0.05mg/kg，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，已命業者限期改正，並下架產品不得販售，冷凍鮪魚度來源為桃園市，已移請所轄衛生局查處。

為維護民眾食用水產品之安全，衛生局9月份執行第二波水產抽驗專案，此次共計抽驗15件生鮮水產品，包含5件蝦類、5件魚類、5件貝類，檢驗動物用藥多重殘留48項、孔雀綠2項及重金屬鎘、鉛、甲基汞。

衛生局公布檢驗結果，其中冷凍鮭魚肚檢出重金屬鎘，含0.09ppm，已經違反《食品安全法》規定，應予沒入銷毀、限期改正，該產品必須全數下架不得販售，查產品來源為桃園市，已移請所轄衛生局查處，若屆其不改善，可罰3萬元到300萬元罰鍰。

衛生局表示，水產品中重金屬來源可能是海域汙染、或是攝食受汙染的水藻及浮游生物等，使重金屬累積於水產品內，而進入人體，我國已針對水產品訂有鎘、鉛、甲基汞等重金屬限量標準，凡符合衛生標準的水產品，一般人在正常攝食情況下可安心食用。

衛生局建議，販售業者應向大盤或供應商索取自主檢驗報告，並呼籲消費大眾購買水產品應選擇具有生產履歷或信譽良好之業者，避免選購來源不明的產品，多樣化選擇各種大小魚類，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。