快訊

高雄陸軍步校疑榴彈爆炸 2士兵遭波及受傷送醫

昔下令全黨挺黃捷 為何這次蔡英文沒有動員搶救陳柏惟？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空汙季來了！ 竹苗至雲嘉南地區背風側午後空氣差

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
7日環境風場為偏東風，北部及東半部地區位於迎風面，擴散條件普遍較佳；竹苗至雲嘉南地區位於背風側，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。圖／取自空氣品質監測網
7日環境風場為偏東風，北部及東半部地區位於迎風面，擴散條件普遍較佳；竹苗至雲嘉南地區位於背風側，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。圖／取自空氣品質監測網

環保署表示，今天環境風場為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件佳；竹苗以南位在背風側，汙染物稍易累積。依上午10時監測結果，北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區多為「普通」等級。

環保署表示，監測資料及氣象局7日10時氣象資料顯示，7日環境風場為偏東風，北部及東半部地區位於迎風面，擴散條件普遍較佳；竹苗至雲嘉南地區位於背風側，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。北部、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；竹苗、中部空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，明天環境風場仍為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件較佳；竹苗至中部地區位於背風側，清晨及夜間汙染物稍易累積，白天起可逐漸改善；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級，局部地區傍晚期間可能達紅色警示等級。

而9日環境風場持續為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件較佳；竹苗以南地區位於背風側，清晨及夜間污染物稍易累積，白天起可逐漸改善；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級，竹苗局部地區傍晚期間可能達紅色警示等級。

宜蘭 環保署 金門

延伸閱讀

17990元起！Pixel 6系列10/19揭曉 新款Pixelbook有望現身

秋涼冬候鳥抵達 雲嘉南賞鳥季受理報名中

NBA／難忘歐登名人堂等級天賦 羅伊：痛恨有人說他水貨

今午後臭氧濃度恐上升 中南部空品全亮橘燈

相關新聞

中午12時18分宜蘭外海規模4.9地震 最大震度1級

中央氣象局發布地震報告，今天中午12時18分，在宜蘭縣政府東南東方81.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.9地震...

動物園、兒童新樂園周六起取消預約制 改限容留人數

北市再放寬社教機關及兒童新樂園管制措施，教育局表示，10月9日起取消入園(館)預約制，天文館每日容留上限為1200人，兒...

熱低生成最快今晚成獅子山颱風 周末可能圓規颱風形成

海南島東南方今天上午8時形成熱帶性低氣壓。中央氣象局說，最快今晚有機會發展成今年第17號颱風獅子山。氣象局也說，菲律賓東...

國慶連假天氣分2階段！這天起低氣壓攪局 北東雨勢加劇

國慶連假將至，中央氣象局說，國慶連假三天連假中，天氣分兩階段，周末偏穩定，連假最後一天起低氣壓靠近，北部、東半部雨勢加劇...

鐵道慢旅行 輕鬆優遊北迴線、宜蘭線

鐵道旅行的魅力，在於路線及時刻的掌握度高，搭上車之後，就可以輕鬆自在地享受旅行及沿途風景。台灣的鐵道發展史已逾百年，除了環島路線，也有多條支線，列車沿著鐵道行進，或穿山越嶺、或傍海而行，樂山樂海，窗景變化豐富；鐵道上大大小小的車站，從設置點、站體建築、在地風情、周邊產業……也都各有風景。

原民文化融入一站式婚禮服務 獲原民會百萬創業金

台東的好山好水，是舉辦婚禮的理想地點。卑南族青年謝京穎創辦的「瑪樂法婚禮顧問整合行銷有限公司」，參與今年原民會的輔導精實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。