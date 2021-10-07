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空汙季來了！ 竹苗至雲嘉南地區背風側午後空氣差
環保署表示，今天環境風場為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件佳；竹苗以南位在背風側，汙染物稍易累積。依上午10時監測結果，北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區多為「普通」等級。
環保署表示，監測資料及氣象局7日10時氣象資料顯示，7日環境風場為偏東風，北部及東半部地區位於迎風面，擴散條件普遍較佳；竹苗至雲嘉南地區位於背風側，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。北部、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；竹苗、中部空品區為「紅色警示」等級。
環保署表示，明天環境風場仍為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件較佳；竹苗至中部地區位於背風側，清晨及夜間汙染物稍易累積，白天起可逐漸改善；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級，局部地區傍晚期間可能達紅色警示等級。
而9日環境風場持續為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件較佳；竹苗以南地區位於背風側，清晨及夜間污染物稍易累積，白天起可逐漸改善；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級，竹苗局部地區傍晚期間可能達紅色警示等級。
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