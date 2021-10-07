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漁業署推石斑魚季快閃優惠 888元組合全站免運可抽獎

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會漁業署號召中華民國全國漁會、高雄市興達港區漁會、永安區漁會、梓官區漁會、屏東縣林邊區漁會，10月7日至10月20日推出產地直送、優惠的石斑魚超值免運組合。本報資料照片
農委會漁業署號召中華民國全國漁會、高雄市興達港區漁會、永安區漁會、梓官區漁會、屏東縣林邊區漁會，10月7日至10月20日推出產地直送、優惠的石斑魚超值免運組合。本報資料照片

10月是石斑魚肥美的季節，農委會漁業署號召中華民國全國漁會、高雄市興達港區漁會、永安區漁會、梓官區漁會、屏東縣林邊區漁會，10月7日至10月20日推出產地直送、優惠的石斑魚超值免運組合。訂購資訊及相關活動訊息可連結漁業署漁業嘉年華─石斑魚季購魚平台

漁業署表示，台灣石斑魚的年產量近2萬公噸，產值逾44億元，肉質鮮美，不僅是家常美食，也是宴會場合不可少的料理，不論是清蒸、紅燒、煮湯都十分美味，此次石斑魚季快閃活動精選多組優惠組合，像是永安區漁會推出的888元含運超值組合，內有龍虎斑魚片（300g）一包、龍虎斑魚排（300g）一包、石斑魚下巴（300g）一包、金鯧（700-800g）一尾。

漁業署說，中華民國全國漁會推出的龍虎石斑全魚條凍組合，內有龍虎斑（400-500克）三尾，含運優惠價1000元，其他還有多款組合，價格皆相當優惠。

漁業署說，活動期間單筆消費滿2500元，還可參加抽獎，獎項為市價2220元的鍋寶多功能料理鍋，將於活動結束後自符合抽獎資格者中抽出三名。此外，漁業署漁業嘉年華購魚平台為回饋會員，只要是曾於該網站消費的會員朋友，輸入老客戶折扣碼（friend88），訂單金額可折88元，名額有限。

漁業署表示，石斑魚低脂肪、高蛋白，營養價值高，富含鐵、鈣、磷、鎂、硒、鉀、膠質，以及DHA、EPA等Omega-3高度不飽和脂肪酸，且魚肉肉質肥美鮮嫩、魚刺少，全家大小都適合食用；活動推出的全魚條凍產品，皆已幫消費者做三清處理（去鰓、去鱗、去內臟），並採用真空包裝，保存方便，營養不流失，解凍後即可料理。

漁業署說，節氣即將由秋分進入寒露，代表深秋的到來，氣候由熱轉寒，早晚溫差漸大，來碗鮮美的石斑魚湯，暖心暖胃又健康。

漁業署 脂肪

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